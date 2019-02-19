0553 313 94 23

"Masalsı bir film yapmaya çalıştık"

"Yuvaya Dönüş" adlı sinema filminin oyuncuları, Altınbaş Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı- Yönetmen Hakan Kurşun:- "Günün en güzel saatlerinde çekimler gerçekleştirdik ve fotoğraf ağırlıklı, masalsı bir film yapmaya çalıştık. Tarihi bir bilgiyi belgesel gibi işlediğinizde çok fazla insanın dikkatini çekmeyeceğini düşündük"- Oyuncu Furkan Palalı:- "Filmdeki baba-kız ilişkisinden bizim seyircimizin olduğu kadar Japon seyircinin de etkileneceğini düşünüyorum. Çok güzel ters köşeleri olan bir senaryo"

19 Şubat 2019 Salı 17:40
"Masalsı bir film yapmaya çalıştık"

İSTANBUL (AA) - İran-Irak Savaşı'nın devam ettiği 1985'te, 215 Japonya vatandaşının mahsur kaldıkları Tahran'dan Türkiye'ye getiriliş öyküsünü anlatan "Yuvaya Dönüş" adlı sinema filminin oyuncuları, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Gazeteci-yazar Erdal Güven'in "Tahran'dan Kaçış" kitabından uyarlanan film üzerine yapılan söyleşi, Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Filmin yönetmeni Hakan Kurşun, büyük titizlik içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Benim burada çekeceğim her sahne, Türkiye'deki izleyiciler için geçerli olabilir ama Japonya'daki seyirciler için geçerli olup olamayacağını çok tartıştık. Bütün ekip arkadaşlarım da bu konuda arkamda oldu. Bu filmi ortaklaşa bir çabayla bitirmeye çalıştık." dedi.

Çekimler için Tokyo, İstanbul ve Kapadokya'da bulunduklarını hatırlatan Kurşun, "Bu bölgelerin en güzel yerlerinde, günün en güzel saatlerinde çekimler gerçekleştirdik ve fotoğraf ağırlıklı, masalsı bir film yapmaya çalıştık. Tarihi bir bilgiyi belgesel gibi işlediğinizde çok fazla insanın dikkatini çekmeyeceğini düşündük." diye konuştu.

- "Bilindik 'jön' karakterlerinin dışında bir karakter"

Filmin başrol oyuncusu Furkan Palalı da Japonya'ya daha önce gitmediğini fakat Japonya üzerine araştırmalar yaptığını söyledi.

İki ülkenin benzer yönlerine değinen Palalı, "Aile kültürlerimizde birbirine yakın noktalar var. Onların da aile bağları çok kuvvetli. Filmdeki baba-kız ilişkisinden bizim seyircimizin olduğu kadar Japon seyircinin de etkileneceğini düşünüyorum. Filmde beni etkileyen çok nokta var ama beni en çok senaryo çekti. Çok güzel ters köşeleri olan bir senaryo. Taksi şoförünü oynamak, kendim için de farklı oldu. Bilindik 'jön' karakterlerinin dışında bir karakter. Bu açıdan seve seve projeye dahil oldum." ifadelerini kullandı.

-"Allah'ın bana bir hediyesi"

Filmin yapımcılığını da üstlenen Erdal Güven ise filmin hikayesinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Tahran'dan Kaçış kitabının içerisinde gerçek bir aşk hikayesi var. O dönem orada görev yapan bir Türk istihbarat subayı ve bir Japon kızın yaşadığı bir aşk hikayesi. Filmde bu aşk hikayesine biraz ironi kattık ve ortaya Megumi'nin oynadığı 'Yumi' karakteri çıktı. Birbirinin çok seven iki kişinin günümüzde geçen hikayesi. Megumi çoğu sahneyi tek seferde oynadı. Tekrar ettiğimiz çok sahne olmadı. Ekip tarafından da çok güzel bir set kuruldu."

Filmde "Yumi" karakterini canlandıran ve 5 yıldır Türkiye'de yaşayan Japon oyuncu Megumi Masaki de ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadığına dikkati çekerek, "Japonya'dayken bir ara oyunculuk yapmayı istedim fakat olmadı. Bu proje gelince de 'Allah'ın bana bir hediyesi' diye düşündüm." şeklinde konuştu.

"Yüzyılın operasyonu" olarak anılan gerçek hayat hikayesinin senaryosu, Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı imzası taşıyor.

Filmin, ilk olarak 2019'un "Türkiye Yılı" ilan edildiği Japonya'da, ardından Türkiye’de gösterime girmesi planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Yuvaya Dönüş"ün konusu özetle şöyle:

"İran'ın başkenti Tahran'dan büyük bir operasyonla Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen 215 Japon yolcu arasında olan Keiko adlı genç kız ile Türk Büyükelçiliğinde görevli, özel kuvvetlerden Üsteğmen Zafer arasında büyük bir aşk vardır. Keiko'yu uçağa son anda yetiştiren Zafer'in bilmediği ise Keiko'nun hamile olduğudur. 30 yıl sonra ölen Keiko, ardında kızı Yumi'ye tüm gerçekleri anlatan bir mektup bırakır. Yumi, hayal kırıklıklarıyla birlikte babasının izini sürmek ve hesap sormak için Türkiye'ye gelmeye karar verir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:40
  1. Erdal Güven
  2. Furkan Palalı
  3. Hakan Kurşun
  4. Yuvaya Dönüş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demirören Gazeteciliğin hisseleri borsa kotundan çıkıyor
    1. Demirören Gazeteciliğin hisseleri..
    2. AK Parti il genel ve belediye meclis..
    3. Sanık doktora göre küçük Recep Tayyip..
    4. Bakan Yerlikaya: "Bilecik ve..
    5. Avrupa ülkesi bu davayı konuşuyor!..
    6. AK Parti Çankırı meclis üyesi adayları..
    7. Vali öğrencilere bağlama dağıttı
    8. Malazgirt’te ‘Kariyer Günleri’..
    9. FIBA Dünya Kupası eşleşmelerini Kobe..
    10. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    11. Meclis'te kritik tarih belli oldu!
    12. Eski Yargıtay üyesine FETÖ üyeliğinden..
    13. İsviçre'de çığ faciası
    14. WhatsApp'ta büyük tehlike! Eğer böyle..
    15. Voleybol: Efeler Ligi
    16. "Gençlerimizin istihdam konusunu çok..
    17. Saadet Partisi listeleri teslim etti!..
    18. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
    19. Bakan Varank "Kampüs Taksi" ile..
    20. Karabük'te korkutan olay! Futbol..
    21. Tunç Soyer: “İzmir’de işsiz genç,..
    22. İsviçre'de çığ düştü!
    23. (Özel) Kendi kendine hareket eden..
    24. FETÖ'cü eski kadın hakim yakalandı
    25. Diyarbakır'da patlama! Yaralılar var
    26. AP'den göçmen politikaları bütçesine..
    27. Saadet Partisi aday listelerini teslim..
    28. Konyaspor'da Kayserispor maçı..
    29. Yine aynı görüntü yaşandı, belediye..
    30. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü