'Maşaların fikirleri zehirlidir'

Her vakit öz eleştiri yapabiliriz. Çünkü hem kendimizi hem de karşı tarafın gelişmesini, iyi işler yapmasını, güzel projelere imza atmasını sağlar…

Fakat eleştirirken veyahut bir tez ortaya attığınızda elinizde desomut deliller olması gerektiğini de unutmamak elzemdir.

Ayrıca eleştirdiğiniz hadiselerin asıl müsebbibini de eleştirmiyorsanız bu da sizin eleştiri hakkınızı boşa çıkartır.

O vakit bu durum gerek eleştiri makamında gerekse toplumda ma’kes bulmaz… Sizlere de güven tesis edilemez.

Eğer eleştirenin fikir mefkûreleri zehirliyse işte ondan yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekinin…

Son günlerde sığınmacılar hakkında farklı algı ve yalan senaryoları çizildi.

Karşımızda ırkçılığı körükleyen bir güruh var zaten hiç durmuyorlar. Her fırsatta sosyal medyalarından yalan yanlış zehirler saçmaya devam ediyorlar.

Ayrıca bizim inandığımız din bize ırkçılık yapmayı yasaklamaktadır.

Bakın Peygamber efendimiz (sav), Hadîs-i Şeriflerinde ne buyuruyor; “Irkçılığa (asabiyye’ye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir.” (Müslim, İmâre 53, 57, hadîs no: 1850; Ebû Dâvud, Edeb 121; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3948; Nesâî, Tahrim 27, 28)

Algı videolar çektirip sanki Türkiye’deymiş gibi yalanla yaşadığı ülkeyi dezenformasyon ve kaos ortamı hazırlığı yaptırmak adına iç savaşa zemin hazırlayarak çatışma çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Kime ne faydası oldu ayrılığın? Geçmişte gördük, 1980 öncesi ve sonrası bir silah sağcılara, bir silah solculara verdik diyen düşüncenin devamıdır bu ırkçı söylemlerde bulunan zehirli fikirler.

Şimdi bu ırkçı söylemlerde bulunanlara sormak lazım… Yahu siz ülkenizi eleştireceğinize bu sığınmacılara kapılarını kapatan batıya, bu sığınmacıları yurtlarından eden gizli dünya örgütlerine, lobilere neden iki çift laf edemiyorsunuz…

Çıkıp da ‘dünya beşten büyüktür’ diyen Cumhurbaşkanımıza niye destek olmuyorsunuz?

Dünyayı ne hale getiren emperyalistlere ve kapitalist sisteme neden var gücünüzle o ırkçılığa harcadığınız enerjiyi batı lobileriyle mücadeleye ayırmıyorsunuz?

Ülkemizde halk galeyana gelse, iç savaş çıkartsa bu iş kime yarayacak?

Kimin düdüğünü öttürmeye çalışıyorsunuz?

Sonra batı bize, sizin iç karışıklığınızı fırsata çevirip demokrasi getirecek değil mi!?

Yazık sizlere, bu ülkede yaşayın, bu ülkenin ekmeğini yiyin sonra birilerine maşalık yapmaya çalışın…

Bunu emin olun elin gâvuru bile yapmaz, yediği kaba pislemez.

Herhangi bir ırktan gelmek farklı, ebeveynden dünyaya gelmek kimsenin elinde değil. Yerin ve göğün yaratıcısı Yüce Allah ne dilerse o olur.

İbn-i Haldun der ki “doğduğun coğrafya kaderindir” … Çok doğru bir tespittir.

Kusura bakmayın sizin elinizde değil… Irkçı söylemlerde bulunan insanlara bir bakın ataları nerden gelmiş. Hangi coğrafyadan Türkiye’ye gelmişler?

Bakın biz bu ülkenin öz evladıyız bu vatanı bizlere yurt edinen atalarımdan Allah ebediyen razı olsun. Birinci Dünya Harbi’nde, Yemen harbinde şehit olan atalarım var. Ayrıca Yunan harbinde gazi olmuş atanın torunu olarak bu ırkçı söylemler kimseye bir şeyler kazandırmaz.

O savaşlara gidin şehit olan Müslümanlara bir bakın nerelerden gelmiş Çanakkale’de savaşmış… Yapmayın, batının ekmeğine yağ sürmüş olursunuz.

Şunu hatırlayın; Boraltan Köprüsü Katliamı 6 Ağustos 1945’te Türkiye’ye sığınan, bir rivayette 193 diğer rivayette ise 156 Azerbaycan Türkü Sovyetler Birliği’ne iade edilmiş. İadelerinin hemen ardından sınırın karşı tarafında acımasızca kurşuna dizilerek katledilmişlerdi.

Şimdi aynısını bu ülkede yaşayan sığınmacılara mı yaptıralım?

Her milletin içerisinde çürük elmalar elbette vardır. Etrafına zararı dokunan insanlar için de devlet gereken cezai müeyyideyi uyguluyor. Gerekiyorsa sınır dışı ediyor, gerekiyorsa da cezalandırıyor.

Elbet vakti gelince herkes kendi vatanına geri gönderilecektir.

Batılılara şunu diyebiliyor musunuz; Afganistan’da ne aradın, oranın halkını perişan ettin, masum halk da bilmecburiye yurdundan göç etti?

Suriye’de neden iç savaş çıkarttınız, masum halk göç etmek zorunda kaldı?

Aylan bebeklerin denizin kıyısına cesetleri neden vurdu, neden binlerce masum denizde ve karada öldüler?

Aynı durum diğer sığınmacılar için de geçerli değil miydi?

Bugün marketlerin orta reyonunda hamaliye işlerinde, sanayinin en ağır işlerinde, lokantaların en kötü işlerinde bu sığınmacıları çalıştırırken neden sesiniz çıkmıyor… Tabi, bu ülkelerin beyin takımını nitelikli teknik elemanlarını batılılar aldı kendileri istihdam etti…

Bunlara neden hiçbir zaman laf edemiyorsunuz?

Konu Türkiye olunca istemiyoruz diyerek elinizde hiçbir dayanağınız yokken bu sığınmacıları şöyle yapsaydık şurada bir kamp kurup şehre asla sokulmasaydı gibi yapıcı bir proje üretip devlete yardımcı destek mahiyetinde gelmek varken gitsinler türküsü söylemek etik midir?

İç karışıklık söylemleri kimseye fayda getirmez aksine zarar verir.

Proje üretecek müspet fikirlere ihtiyaç var. Kaos ve iç karışıklık çıkaracaklara ihtiyacımız yok.

Türkiye, asırlardır mazlumun masumun hâmîsi olmuştur. Biz, batılılar ve ırkçılık güdenler gibi insanları göz göre göre katlettiremeyiz, inançlarımıza terstir.

Unutmayalım ki; bu necip millet ezelden beridir hür yaşadı hür yaşayacak, hangi çılgın bize zincir vuracakmış onların aklına şaşarım… Vesselâm…