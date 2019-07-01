Masal Müzesi’nde ‘Obsesif Kompulsif Bozukluk’ semineri

Kartal Belediyesi Masal Müzesi, Uzman Psikolog Melih Yıldız’ın konuşmacı olarak yer aldığı, ‘Obsesif Kompulsif Bozukluk’ seminerine ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan Kartal Belediyesi Masal Müzesi, atölye çalışmaları ve düzenlenen seminerlerle çocukların yanı sıra yetişkinlerin dünyasına da hitap edecek etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla yetişkinlere yönelik olarak ‘Obsesif Kompulsif Bozukluk’ başlıklı bir seminer düzenlendi. Seminere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uzman Psikolog Melih Yıldız, seminer boyunca, “Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?”, “Takıntı ve Zorlantı Tipleri Nelerdir?”, “Takıntı ve Zorlantılara Neler Sebep Olur?” ve “Obsesif Kompulsif Bozukluktan Nasıl Kurtuluruz?” sorularına cevap aradı.

İlaç Tedavisi ve Bilişsel Davranış Terapisi

Obsesif kompulsif bozukluğun, insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalık olduğunu kaydeden Uzman Psikolog Yıldız, tedavisinin en iyi yönteminin ise ilaç ve bilişsel davranış terapisi olduğunu kaydetti. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü; “Obsesif kompulsif bozukluk kendi kendine geçmez, bu yüzden tedavi edilmesi önemlidir. En iyi tedavi yöntemi ilaç ve bilişsel davranış terapisidir. Bilişsel davranış terapisinin hedefi, obsesif kompulsif bozukluğu olanların ritüellerini gerçekleştirmeden korkularıyla yüz yüze gelmelerini ve anksiyetenin azaltılmasını sağlamaktır. Bu terapi; obsesif kompulsif bozukluğu olanlarda sıkça görülen, abartılmış veya felaketler içeren düşünceleri azaltmaya da odaklanır. Trisiklik antidepresanlar, selektif serotonin geri alım inhibitörleri tedavisinde yardımcı olabilir. Hastaların ilaç ve bilişsel davranış terapisine cevap vermedikleri şiddetli vak’alarda,eloktrokonvulsif terapi veya beyin cerrahisi kullanılabilir.”