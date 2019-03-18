0553 313 94 23

Masal Müzesi’nde “Ergenlik Dönemi Sorunları ve Çözümleri” semineri

Kartal Belediyesi’ne bağlı hizmet veren ve açıldığı günden bu yana her ay binlerce İstanbullunun ziyaret ettiği Kartal Belediyesi Masal Müzesi, bu kez ergenlik dönemi sorunlarının ve çözüm yollarının ele alındığı bir seminere ev sahipliği yaptı.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:06
Masal Müzesi’nde “Ergenlik Dönemi Sorunları ve Çözümleri” semineri

Kartal Belediyesi’ne bağlı hizmet veren ve açıldığı günden bu yana her ay binlerce İstanbullunun ziyaret ettiği Kartal Belediyesi Masal Müzesi, bu kez ergenlik dönemi sorunlarının ve çözüm yollarının ele alındığı bir seminere ev sahipliği yaptı.



Uzman psikolog Melih Yıldız’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Ergenlik Dönemi, Sorunları ve Çözümleri” seminerinde çocukları ergenlik çağında olan ve ergenlik dönemi öncesi bilgilenmek üzere gelen anne-babalar yer aldı. Uzman Psikolog Yıldız, seminerde katılımcı ailelere konu ile alakalı detaylı bilgi verdi. Üsküdar Üniversitesi’nde “Müze ve Çocuk” adıyla dersler verdiğini, Masal Müzesi’nde koordinatör olarak görev yaptığını kaydeden Yıldız, Masal Müzesi’ni şu anda severek gezen çocukların, birkaç yıl sonra ergenlik dönemine gireceğini, o dönemin sorunları ve çözüm yolları ile ilgili ailelerin bilgilenmesi gerektiğini söyledi. Çocukluk çağı ile yetişkinlik çağı arasında bir geçiş dönemi olan ergenlik döneminin sancılı bir süreç olduğunu ve bedensel, cinsel, psikolojik değişimler barındırdığını kaydeden Yıldız, bu dönemde karşılaşılacak sorunlar ile nasıl başa çıkacakları ile ilgili ebeveynlere önemli ipuçları verdi. 2 saat süren seminerde, örnek olaylara da yer veren Yıldız, anne ve babalardan gelen sorulara da cevap verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Amasya AK Parti döneminde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı"
    1. "Amasya AK Parti döneminde büyük bir..
    2. Cem Parlak seçim temposunu arttırdı
    3. Yüksekova’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    4. Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı..
    5. Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düştü
    6. Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük..
    7. Milletvekili Fendoğlu’dan şehit..
    8. Van oy kullanma saatleri 2019 Van..
    9. İbrahim Kalın Çanakkale şehitleri için..
    10. Şehit amcasının kabri başında İstiklal..
    11. Bakan Kurum'dan Kars'a Millet Bahçesi..
    12. İmanla cepheye koştular, geri dönmediler
    13. Gazinocuyu öldüren sanığa müebbet hapis
    14. Good Net Voleybol Sürdürülebilirlik..
    15. Badmintonda Türkiye Şampiyonası heyecanı
    16. Ayazmana Mesireliği parkı baştan aşağı..
    17. Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok
    18. "Çanakkale ruhu"nu Konak Meydanı'nda..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya..
    20. Çanakkale Zaferi, Beşiktaş Müzesi'nde
    21. İran ile doğu sınırda PKK'ya yönelik..
    22. OPEC'in nisandaki toplantısı iptal..
    23. Öykü'ye donör olduktan sonra lösemiden..
    24. Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler..
    25. Yıldırım, otogar giriş-çıkışında ücret..
    26. Bakan Akar: Güvenli bir bölge şart
    27. 7 ilde FETÖ operasyonu! 4 tutuklama
    28. Yazıcı: "İnternet medyası hukuksal bir..
    29. Türk üniversitesi akademik başarıda..
    30. Meme kanserinden korunmak için altın..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!