Masal kahramanı Kayseri’de
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, masal kahramanlarını tiyatro sahnesinde çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.25 Mart 2019 Pazartesi 11:38
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, masal kahramanlarını tiyatro sahnesinde çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için birbirinden güzel oyunlar sahneleniyor. Hafta sonu, temiz kalpli Kırmızı Başlıklı Kız Kayserili çocuklarla buluştu. İki seans halinde Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.
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