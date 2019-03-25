Masal kahramanı Kayseri’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi, masal kahramanlarını tiyatro sahnesinde çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, masal kahramanlarını tiyatro sahnesinde çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için birbirinden güzel oyunlar sahneleniyor. Hafta sonu, temiz kalpli Kırmızı Başlıklı Kız Kayserili çocuklarla buluştu. İki seans halinde Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.