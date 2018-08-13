MASAK'tan ekonomiyle ilgili yalan haber yayanlarla ilgili flaş hamle!

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13 Ağustos 2018 Pazartesi 00:48
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 00:48
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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