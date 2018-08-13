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MASAK'tan ekonomiyle ilgili yalan haber yayanlarla ilgili flaş hamle!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) manipülatif haber yapanlarla ilgili inceleme başlattı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 00:48
MASAK'tan ekonomiyle ilgili yalan haber yayanlarla ilgili flaş hamle!

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 00:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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