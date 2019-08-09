MASAK Başkanı Osman Dereli'nin görevine son verildi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli'nin görevine son verildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli’nin yerine Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi.

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