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MASAK Başkanı Osman Dereli'nin görevine son verildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli'nin görevine son verildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:48
MASAK Başkanı Osman Dereli'nin görevine son verildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli’nin yerine Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:48
  1. Osman Derel
  2. osman dereli
  3. Mali Suçları Araştırma Kurulu
  4. Hayrettin Kurt

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