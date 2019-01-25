0553 313 94 23

Tiyatroda skandal! 'Masaj yapma bahanesiyle taciz' iddiası

Müzikal provasında yönetmen Murat Karasu’nun cinsel tacizine uğradığını ileri süren Oyuncu Zehra Y., m “Ayağıma masaj yapma bahanesiyle beni taciz etti” dedi. Karasu ise iddiaları yalanladı.

25 Ocak 2019 Cuma 08:40
Tiyatroda skandal! 'Masaj yapma bahanesiyle taciz' iddiası

Oyuncu ve yönetmen Murat Karasu hakkında, 22 yaşındaki asistanı Zehra Y.'yi taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Genç asistan, provalarda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği Karasu'yu şikayet etti

Masaj yapma bahanesiyle...

İddiaya göre olay şöyle meydana geldi: Bir müzikalin yönetmenliğini üstlenen Karasu, provalarda sakatlanan Zehra Y.'nin yanına gidip ayağına masaj yapmaya başladı. Sonra masaj, cinsel tacize dönüştü.

'İftiraya uğradım'

Olayın ardından genç kız, Karasu'dan şikayetçi oldu. İddiaları yalanlayan Karasu; genç kızın, asistanı olmadığını ve oyuncu kadrosuna giremediği için kendisine iftira attığını savundu. Karasu 10 yıla kadar hapisle yargılanıyor. (Sabah)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 08:40
  1. Murat Karasu
  2. taciz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi.
    1. Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü..
    2. Endonezya'daki sel ve heyelanda ölü..
    3. Yılmaz Özdil nitelikli dolandırıcı mı?
    4. İran'da tutuklu eski ABD askeri..
    5. Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
    6. ABD'de silahlı bir grubun üyeleri..
    7. Milli boksörün gözü Avrupa..
    8. TV+ ile milyonlarca film tutkunu, 400..
    9. İranlı gazetecinin ABD'de gözaltına..
    10. İran 12 bin askerle tatbikata başladı
    11. BDDK'dan yönetmelik değişikliği
    12. Engellilerin eğitiminde yeni dönem
    13. "Sadece oyuncu değil, teknik direktör..
    14. İran ordusundan geniş çaplı tatbikat
    15. Suriyeli çocukların eğitimine ‘kilit..
    16. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    17. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana..
    18. "Allah'tan ümit kesilmez. Devlet bütün..
    19. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da 3 puana..
    20. "CHP'de genel başkanlık krizi çıkacak"
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”