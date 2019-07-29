Kritik MGK toplantısı! Masada 3 önemli konu var Ankara yarın kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK'da Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge, askeri harekatlar ve Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan operasyon görüşülecek.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge, devam eden askeri harekatlar ve Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan operasyon var. Güvenli bölge ve S-400 ABD ile güvenli bölge üzerine görüşmeler ederken toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konu masada olacak. Rusya'dan alınan S-400'ün sevkıyatı ve yapılan görüşmeler de masada olacak.

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