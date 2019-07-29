Kritik MGK toplantısı! Masada 3 önemli konu var
Ankara yarın kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK'da Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge, askeri harekatlar ve Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan operasyon görüşülecek.29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:05
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge, devam eden askeri harekatlar ve Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan operasyon var.
Güvenli bölge ve S-400
ABD ile güvenli bölge üzerine görüşmeler ederken toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konu masada olacak.
Rusya'dan alınan S-400'ün sevkıyatı ve yapılan görüşmeler de masada olacak.
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