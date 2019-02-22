Masa tenisinde 4 ayda birincilik elde etti

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da down sendromlu Ömer Faruk Culaz, dört ay önce tesadüfen tanıştığı masa tenisi sporunda, katıldığı ilk şampiyonada birinci oldu.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesi'nde dünyaya gelen down sendromlu Ömer Faruk Culaz'ın (26) hayatı, ailesinin kent merkezine taşınmasıyla değişti. Kentte sosyalleşme imkanı bulan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'ne başvuran Culaz, burada adeta hayata yeniden "merhaba" dedi.

Türkçe bilmeyen Culaz, kısa süre içerisinde merkezde masa tenisi sporuna ilgi duymaya başladı. Masa tenisi antrenörü Serdar Yıldırım'ın yeteneğini keşfettiği Culaz, yaklaşık dört ay antrenmanlarını antrenörlerinin nezaretinde sürdürdü.

Culaz, yoğun antrenman sürecinin ardından geçtiğimiz günlerde Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yavuz Kocaömer Masa Tenisi Bölge Şampiyonası'na katıldı. Çıktığı ilk turnuvada birincilik elde ederek kısa bir sürede başarıyı yakalayan Culaz, Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Antalya'da 22-24 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na evrakları yetişmediği için katılma şansını kaybeden Culaz, gelecek yıl Türkiye'de ve uluslararası müsabakalarda boy göstermeyi hedefliyor.





- Culaz: "Çok mutluyum"





Ömer Faruk Culaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'daki şampiyonada birincilik elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Masa tenisi oynamayı çok sevdiğini anlatan Culaz, "Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Merkezi, masa tenisini ve Serdar hocamı çok seviyorum. Burada çok mutluyum ve yeni arkadaşlarım oldu. İnşallah yine şampiyon olacağım." diye konuştu.





- Serdar Yıldırım: "Kısa sürede önemli bir mesafe aldı"





Masa tenisi antrenörü Serdar Yıldırım ise down sendromlu Ömer Faruk Culaz'ın daha önce köyde yaşadığını ve Türkçe'yi çok az bildiğini ifade etti.

Ailesinin kent merkezine yerleşmesinin ardından yaklaşık 4 ay önce Ömer Faruk'un merkeze geldiğini ve bir süre sonra masa tenisiyle tanıştığını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ömer Faruk'un masa tenisine karşı hevesli olduğunu fark ettik ve tenis eğitimi vermeye başladık. Down sendromlu olmasına rağmen kısa sürede önemli bir mesafe aldı. Ömer Faruk, Antalya'da kendi branşında önemli bir başarı göstererek birinci olmayı başardı. Ömer Faruk'un mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Ben ve diğer hocamız günde 2 saat tenis eğitimi veriyoruz. Amacımız Ömer Faruk'un önce Türkiye şampiyonu daha sonra da uluslararası turnuvalarda madalya kazanmasını sağlamak, bunun için çabalıyoruz. Şanlıurfa'da ilk defa özel bir sporcunun madalya kazanması bizi gururlandırdı. Ömer Faruk, gibi sporcuların sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Ömer Faruk'un az zamanda bu başarıyı yakalaması bizi çok sevindirdi. Ömer Faruk'un bu başarısı down sendromlu arkadaşlarına da umut oldu."