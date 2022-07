Mary Alice kimdir? Mary Alice öldü mü, hastalığı neydi? Mary Alice dizi ve filmleri:

Emmy ve Tony ödüllü oyuncu Mary Alice hayatını kaybetti. Mary Alice evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle öldüğü öğrenildi. Mary Alice, Indianola, Mississippi'de doğdu. Genç yaşta kendi topluluğunda oyunculuk yapmaya başladı ancak bir süre öğretmenlik yapmak için sahnelere ara verdi. 1960’larda oyunculuğa geri döndü.

Mary Alice kimdir?

Mary Alice Smith, 3 Aralık 1941 tarihinde doğdu. Daha çok bilinen adıyla Mary Alice, Amerikan film,dizi ve sahne oyuncusudur. Alice daha çok Leticia "Lettie" Bostic rolü ile NBC dizisi A Different World (1987-1989) ve Effie Williams rölü ile müzikal dizi Sparkle'dan bilinir.

1974'te 'The Education of Sonny Carson' ile sinemaya adım attı ve 'Police Woman' ve 'Sanford and Son' gibi dizilerde rol aldı. 1987'de August Wilson'ın yönettiği ‘Fences’ yapımındaki Rose rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Tony Ödülü kazandı. 1992'de ‘I'll Fly Away’ ile dizisinde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ seçilerek Emmy Ödülü'nü kazandı. Diğer filmleri arasında; ‘Malcolm X’, ‘The Inkwell’, ‘Down in the Delta’, ‘Beat Street’, ‘To Sleep With Anger’, ‘Awakenings’, ‘The Bonfire of the Vanities’ ve ‘Sunshine State’ yer alıyor. 2005 yılında oyunculuktan emekli olan Alice, 2000 yılında 'American Theatre Hall of Fame'ye girdi.