Maruf Aras kimdir? Maruf Aras hayatı, biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Maruf Aras atandı. Peki Maruf Aras kimdir? Maruf Aras nereli kaç yaşında? İşte Maruf Aras'ın hayatı, biyografisi.

Maruf Aras kimdir?

1964 yılında Mardin’in Midyat’ta doğdu. Liseyi eğitimini 1982 yılında Ankara İnşaat Teknik Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden İnşaat Mühendisi olarak 1987 yılında mezun oldu. Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında lisans diploması aldı.

Aralık 1988 - Mayıs 2006 tarihleri arasında TÜPRAŞ Batman Rafineri’si, Proje ve Kontrol Müdürlüğü’nde İnşaat Mühendisi, İnşaat Şefi, Bakım Müdürlüğü’nde Başmühendis ve Müdür olarak görev yaptı.

Aralık 2003-Nisan 2004 tarihleri arasında İlçe Belediye Başkan adaylığı yaptı. Mayıs 2006 - Ocak 2008 tarihleri arasında TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesinden sonra DSİ Genel Müdürlüğü, Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Tatbikat Şube Müdürlüğü’nde Araştırmacı, İnşaat Mühendisi olarak görev yaptı. Ocak 2008 - Ağustos 2011 tarihleri arasında DSİ Genel Müdürlüğü, Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı’nda, Baraj Emniyeti ve Ölçüm Tesisleri Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Ağustos 2011 – Ekim 2012 tarihleri arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde, Envanter ve Tahsis Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Ekim 2012 – Kasım 2020 tarihleri arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 26 Kasım 2020 tarihinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nde, Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan ve halen bu görevi sürdüren Sayın Maruf ARAS evli ve üç çocuk babasıdır.

İngilizce bilmektedir. Görevi süresince; Baraj, Gölet, Arıtma tesisi, muhtelif Konut ve Tesisin proje ve inşaatında, Ülkemiz Taşkın Yönetim Planları ve Kuraklık Yönetim Planlarının hazırlaması, İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyum çalışmalarında görev yaptı.