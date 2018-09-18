0553 313 94 23

'Martı'nın son durumu havadan görüntülendi

Erdoğan’ın da önceki gün incelemelerde bulunduğu Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi projesinin son durumu havadan görüntülendi.

18 Eylül 2018 Salı 17:02
'Martı'nın son durumu havadan görüntülendi

"Martı" olarak da bilinen Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi projesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak , projenin iptalinin söz konusu olmadığını söylemişti.

Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün Kabataş’a gelerek projeyi incelemiş ve bilgi almıştı. Projenin son durumu ise havadan görüntülendi.

Görüntülerde iskelelerin yapımının tamamlandığı kameralara yansıdı. Öte yandan metro hattıyla ilgili çalışmaların da sürdüğü görüldü.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 17:02
  1. İstanbul
  2. recep tayyip erdoğan
  3. martı
  4. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi
  5. proje
  6. beşiktaş
  7. kabataş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu'da '1 saat sonra çıkacağız' demişlerdi: Karar verildi!
    1. Bolu'da '1 saat sonra çıkacağız'..
    2. Diş taşı oluşumunu önlemek için...
    3. Türkiye-Ürdün Dörtlü Bakanlar..
    4. İştah azaltan yazı
    5. Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya..
    6. 'Messi gibiyim' diyen Griezmann'a..
    7. Dizlerimiz neden ağrır?
    8. Böğürtlenin inanılmaz faydaları
    9. Çocuklarda beslenme alışkanlığı için..
    10. Evdeki mikroplara dikkat!
    11. Hangi durumlarda kolonoskobi yapılır?
    12. Altının kilogramı 247 bin 500 liraya..
    13. Adnan Oktar'ın 'bacılar'ın hepsiyle..
    14. Kışlık domates nasıl saklanır?
    15. Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi..
    16. Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü
    17. Halsizliğinizin nedeni troid mi?
    18. Laos'da tropikal fırtına felaketi: 55..
    19. Emekliyorsa daha titiz olmalısınız
    20. Negredo Al Nasr'a imzayı attı formayı..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!