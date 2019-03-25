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"Martın sonu bahar, Yenimahalle iyi olacak, Ankara iyi olacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- "Martın sonu bahar, Yenimahalle iyi olacak, Ankara iyi olacak. Hepimizin inançlarının sorgulandığı bir dille, hepimizin ne olduğunun sorgulandığı bir dille seçim yapılırsa o dilin sahiplerine hayır çıkmaz"- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş:- "Ankara'nın ekonomisini ayağa kaldırıp hayat standartlarını yükselteceğiz"

25 Mart 2019 Pazartesi 21:06
"Martın sonu bahar, Yenimahalle iyi olacak, Ankara iyi olacak"

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Martın sonu bahar, Yenimahalle iyi olacak, Ankara iyi olacak. Hepimizin inançlarının sorgulandığı bir dille, hepimizin ne olduğunun sorgulandığı bir dille seçim yapılırsa o dilin sahiplerine hayır çıkmaz." dedi.

Akşener, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkan adayı Fethi Yaşar ile Yenimahalle ilçesindeki İvedik Caddesi'nde düzenlenen mitinge katıldı.

Akşener, yaptığı konuşmada, partisinin kurulma sürecinde yaşadıkları sıkıntıları aşmalarında Yaşar'ın kendilerine destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin ekonomik olarak zor günler yaşadığını ifade eden Akşener, gittiği her noktada bununla karşılaştığını anlattı.

Meral Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş aramaktan vazgeçmiş gençlerimizi konuşmaya devam edeceğiz. Sarayın günlük harcaması 2 trilyon lira. İnsanların kafasına kafasına çay atıyor. Bu, reva mıdır? Bu, kul hakkıdır. Sandığa gidip kulağı çekeceksiniz, ondan sonraki fasılda Büyükşehirde Mansur Başkan, Yenimahalle'de ise Fethi Yaşar seçilecek. Martın sonu bahar, Yenimahalle iyi olacak, Ankara iyi olacak. Hepimizin inançlarının sorgulandığı bir dille, hepimizin ne olduğunun sorgulandığı bir dille seçim yapılırsa o dilin sahiplerine hayır çıkmaz.

Bu milleti tehditle korkutmaya kalkışanların, 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında o kulağının nasıl mosmor çekildiğini göreceklerine eminim. Bu iki arkadaşımdan şunları istiyorum. Hakkın ve haklının yanında yer alacaklar, insan ayırmayacaklar, garibanın yanında olacaklar ama kafasına kafasına kakmayacaklar."

- "Hayat standartlarını yükselteceğiz"

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş da yerel seçim öncesi başkentte kirli siyasetin ön planda tutulduğunu söyledi.

Seçimi kazanması halinde Ankara'nın ekonomik olarak kalkınmasına öncelik vereceğine dikkati çeken Yavaş, "Ankara'nın ekonomisini ayağa kaldırıp hayat standartlarını yükselteceğiz. 'Yapamazsınız' dediler. Biz Beypazarı'nda yaptık, 'Orası küçük' dediler. Orası küçükse Büyükşehirin daha fazla imkanları var. Diyorlar ki 'Proje yok.' Aç insanları doyurmaktan daha önemli bir proje mi var?" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Meral Akşener, partisinin seçim otobüsü ile Etimesgut ve Sincan ilçelerinde şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 21:06
  1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  2. CHP
  3. Fethi Yaşar
  4. İyi Parti
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