Martin Hinteregger kimdir kaç yaşında? Martin Hinteregger futbolu bıraktı mı?

Martin Hinteregger “UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmamız da bu kararımı hayata geçirmekte beni motive etti. Sportif açıdan performansım dalgalanmaya başlamıştı. Alınan zaferler de eskisi kadar beni mutlu etmiyordu. Aldığımız yenilgiler ise iki katı acı veriyordu. Bu nedenle emeklilik kararı aldım” dedi.

Martin Hinteregger futbolu neden bıraktı?

Martin Hinteregger, geçtiğimiz sezon başında tatil dönüşünde aşırı kilolu olmasıyla dikkat çekmişti. Taraftarlarla defalarca tartışmaya giren oyuncu ligin ilk yarısındaki kötü performansıyla tepki toplamıştı. Avrupa Ligi zaferi sonrasında çok geç yattığı için takımdan ayrılacak oyuncular için yapılan veda toplantısını kaçırması ve basına herhangi bir görüşmesi olmamasına karşın “kulüp beni istemiyor” demeçleri vermesi kulüpte tepkiyle karşılandı.

Martin Hinteregger kimdir?

Martin Hinteregger, 7 Eylül 1992 tarihinde Feldkirchen in Kärnten, Avusturya'da doğdu. Defans pozisyonunda oynayan Avusturyalı futbolcudur. Eintracht Frankfurt takımında oynamaktadır. Futbol kariyerine 1999 yılında SGA Sirnitz takımının altyapısında ile başlamıştır.

31 Ağustos 2016'da FC Augsburg takımı ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hinteregger, Avusturya'nın çeşitli genç millî takımlarında oynadıktan sonra 19 Kasım 2013'te oynanan ve Avusturya'nın ABD'yi 1-0 mağlup ettiği dostluk maçında ilk kez A millî takımının formasını giymiştir.