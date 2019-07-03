"Martı Timleri" görev başında

ANKARA (AA) - Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve bisikletli polislerden oluşan "Martı Timleri", Mogan Parkı ve Eymir Gölü etrafında görev yapacak.

Mogan Gölü Sahil Parkı'nda Martı Timlerine yönelik tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla kurulan ve 8 kişiden oluşan bisikletli polis timinin bugünden itibaren Ankara'da Mogan Parkı ve Eymir Gölü etrafında yaz ayları boyunca hizmet vereceği bildirildi.

Vatandaşların aileleriyle vakit geçirdikleri ve arabaların giremeyeceği noktalarda göreve başlayan Martı Timleri, genel güvenliğin sağlanması, kamu düzenini korumak amacıyla suçun oluşmadan önce önlenmesi ve suçluların yakalanması ile suç delil ve izlerinin korunması amacıyla kuruldu.

Ayrıca, diğer park ve piknik alanlarında vatandaştan talep gelmesi üzerine yeni timler oluşturulacak.



Martı Timleri, hafta içi 13.00 ile 21.00 saatleri arasında hafta sonu ise 10.00 ile 21.00 saatleri arasında görev yapacak.