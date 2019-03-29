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Mart ayında yağan kar şaşırttı

Nevşehir’de vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Mart ayında yağan kar şaşırttı

Nevşehir’de vatandaşlar güne kar sürpriziyle uyandı.


Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bir süredir Nevşehir’de de etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah yerini kara bıraktı. Sabah evlerinden işe gitmek için çıkan Nevşehirliler, kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışı sonrasında oldukça şaşırdıklarını ifade eden vatandaşlar, "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır" sözünün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gördüklerini söylediler.



Meteorolojiden zirai don uyarısı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ise dün zirai don uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, “28 Mart Perşembe gece saatlerinden 31 Mart Pazar sabahına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı bölgemiz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde orta kuvvette, yüksek rakımlı yerlerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
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