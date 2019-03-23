Mart ayında kayağın adresi: Cıbıltepe

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan ve kışın çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Cıbıltepe Kayak Merkezi, mart ayında da hem sporcuların hem kayak tutkunlarının adresi oldu.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı, 2 bin 634 rakımlı, sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe Kayak Merkezi, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan mart ayının sonlarına doğru Bursa ve Ankara'dan gelen alp disiplini sporcularını ağırlıyor.

Alp disiplini sporcuları sezon sonu antrenmanlarını, sarıçam arasındaki uzun ve alternatif pistleriyle öne çıkan Cıbıltepe'deki sarıçamlar arasında yapıyor.

Özellikle kışın kayak tutkunu çok sayıda yerli ve yabancı turistin cazibe merkezi olan Cıbıltepe, şu sıralarda kayak tutkunlarına eğlenceli anlar yaşatıyor.

Kardan Adam Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Başantrenörü olan kayak öğretmeni Atınç Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve yurt dışında birçok kayak merkezinde antrenman yaptıklarını belirterek, bu mevsimde bu ayda en iyi kar kalitesinin Sarıkamış'ta bulunduğunu belirtti.

Taşdemir, bu nedenle sezon sonu antrenmanlarını burada yaptıklarını vurgulayarak, "40 yıllık kayak tecrübem var. Bu tarihlerde Avusturya dahil dünyanın birçok noktasında kayak yapılıyor olmasına rağmen Sarıkamış'taki bu kar kalitesini başka yerde göremediğimiz için burada sarıçamlar arasında doğal ortamda iyi bir zeminde kayak kayma fırsatı buluyoruz. Bu yüzden bütün ekibimizle final kampımızı her yıl mart ayının sonlarına doğru Sarıkamış'ta yapıyoruz." diye konuştu.

Aynı kulübün sporculardan Nehir Atilla da bu yıl Kayak Milli Takımı'na seçildiğini belirterek, "Sarıkamış'tayız burada çok güzel kar var ve biz antrenman yapıyoruz." dedi.

Ankara Nesibe Aydın Okulları Alp Disiplini Kayak ekibi sorumlularından Gülşen Çamlı da Ankara'da tişörtle ders yaparken, Sarıkamış'ta 1 metreye yakın kar olduğunu duyunca hemen buraya geldiklerini anlattı.

Çamlı, bahar ayında kayak keyfi yaşadıklarına işaret ederek, "Cıbıltepe gerçekten muhteşem, pistler harika. Birçok yerde sezon kapanmak üzere iken burada nisan ayına kadar sürer. Sarıçamlar arsında kayak yapmak gerçekten muhteşem. Öğrencilerimize elimizden geldiğince destek olup onlara kayak keyfi yaşattık. Seneye inşallah yine mart ayında burada buluşacağız." ifadesini kullandı.

Sporculardan Özer Temiz de Sarıkamış'a kayak için geldiğini belirterek, "Ben daha önce bu kadar güzel yer görmedim. Pistler, ağaçlar, kar çok güzel herkese tavsiye ederim." değerlendirmesini yaptı.