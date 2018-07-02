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Yerel seçimler erkene mi çekilecek?

24 Haziran genel seçimlerini geride bırakan Türkiye, şimdi de Mart 2019 yerel seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimlere ilişkin talimatı yerel seçimler erkene mi alınacak sorularına neden oldu? Peki Mart 2019 yerel seçimler erkene mi alınacak?Yerel seçimler ne zaman yapılacak merak konusu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:42
Yerel seçimler erkene mi çekilecek?

24 Haziran genel seçimlerini geride bırakan Türkiye, şimdi de Mart 2019 yerel seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimlere ilişkin talimatı yerel seçimler erkene mi alınacak sorularına neden oldu? Peki Mart 2019 yerel seçimler erkene mi alınacak?  Yerel seçimler ne zaman yapılacak merak konusu.

Türkiye 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerini geride bıraktı. Genel seçim sonuçlarından cumharbaşkanı adayları içinden Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci çıktı ve ilk turda cumhurbaşkanı seçildi. Sandıktan parti olarak da AK Parti yüzde 41,2 oy oranı ile ilk sırada çıktı. AK Parti seçim sonuçlarına masaya yatırdı  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında Cumhur İttifakı ile yola devam edeceklerini söylerken, "Seçim atmosferinden çıkmayacağız, yerel seçime hazırlanacağız” dedi. Erdoğan’ın yerel seçim talimatı akıllara yerel seçimler erkene mi alınacak? Yeril seçimler ne zaman yapılacak soruları da beraberinde getirdi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:42
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