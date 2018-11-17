Mart 2019 iddiası: Erdoğan 25 adayı belirledi, Hatipoğlu da listede

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 25 ildeki adaylarını belirlediği ve yarın yapılması planan temayül yoklamamasının, bu iller için geçerli olmayacağı iddia edildi.

Hürriyet’ten Gizem Karakış'ın haberine göre, kesinleşen adaylar içinde sürpriz isimler de olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 3 dönem engeline takıldığı için göreve veda edecek. AK Parti, Karaosmanoğlu yerine Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı aday göstermeyi planlıyor. İddiaya göre, Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Çelik de değişecek isimler arasında. Çelik’in yerine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın aday olabileceği belirtiliyor. Büyükkılıç 1995 yılında Refah Partisi’nden milletvekili seçilmişti.

AK Parti kulislerinde Kocadon sürprizi

Kulislerde AK Parti’nin, muhalefetin elinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi için Bodrum BelediyeBaşkanı Mehmet Kocadon ile görüştüğü konuşuluyor. Kocadon’un yakın çevresine CHP’den Muğla belediye başkan adayı olmak istediği fakat CHP’nin kendisini aday göstermemesi durumunda bağımsız aday olacağını söylediği belirtiliyor. Kocadon’u İYİ Parti’nin de aday göstermek istediği iddia ediliyor. AK Parti yine muhalefetin elinde olan Marmaris için ise Serdar Yazıcı ismini düşünüyor.

Diyarbakır’da Hatipoğlu iddiası

AK Parti’nin kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır’da da Nihat Hatipoğlu’nu aday göstereceği ifade ediliyor. Hatipoğlu, aynı iddiaların geçtiğimiz dönemlerde de gündeme gelmesi üzerine, “Geleceği Allah biliyor. Benim irademe kalsa kesinlikle siyasete girmem. Çünkü feda edemeyeceğim tek şey İslam'dır, İmanımdır ve onu anlatmaktır. Ama geleceğimizi Allah bilir. Ancak günün birinde, hiç hesaba katmadığım şeylerle karşı karşıya kalırsam, geleceğin tek sahibi Allah'tır. Ama benim hür iradem, bu hizmet yolunda çalışmak, bu hizmette ömür tüketmek ve bu hizmetle ölmek. Günün birinde halk sizin adınıza karar verecek olursa ve sizin başka bir yerde olmanız gerekiyorsa onu bilemem. Kaderde ne varsa onu görürsünüz.” açıklamasını yapmıştı.

10 başkanla yola devam

“Yerelde değişim esas” diyen AK Parti’nin 10 belediye başkanı ile devam edeceği ifade ediliyor. Bu 10 belediyeden beşinin ise Konya, Gaziantep, Antalya, Gümüşhane ve Artvin olduğu belirtiliyor.