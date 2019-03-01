Mart 2019 Dünya Gündemi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi, Brüksel Suriye Konferansı ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı, mart ayında gündemin öne çıkan başlıkları oldu01 Mart 2019 Cuma 09:02
ANKARA (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi, Brüksel Suriye Konferansı ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı mart ayında önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
Mart ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı başlıkları şöyle:
1 Mart:
- Fransa ve Almanya ilk kez ortak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığı yapacak.
- Avustralya'da üç gün sürecek Uluslararası Avalon Havacılık Fuarı düzenlenecek.
2 Mart:
- Malezya'da Semenyih bölgesinde milletvekilliği ara seçimleri yapılacak.
5 Mart:
- Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi ile AB Çevre Konseyi toplanacak.
- İngiltere'nin başkenti Londra'da Olympia Fuar Merkezi'nde Dünya Terörle Mücadele Kongresi yapılacak.
7 Mart:
- ABD Başkanı Donald Trump, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Beyaz Saray'da görüşecek.
- Almanya'nın Frankfurt kentinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Toplantısı düzenlenecek.
- Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplanacak.
8 Mart:
- Dünyanın birçok yerinde Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
9 Mart:
- Nijerya'da eyalet seçimleri yapılacak.
11 Mart:
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cibuti'ye resmi ziyarette bulunacak.
- Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Strazburg'da toplanacak.
12 Mart:
- Brüksel'de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak.
- İki gün sürecek Brüksel Suriye Konferansı düzenlenecek.
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Etiyopya'yı ziyaret edecek.
- Londra Kitap Fuarı düzenlenecek.
13 Mart:
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'yı ziyaret edecek.
15 Mart:
- Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı düzenlenecek.
18 Mart:
- AB Dışişleri Konseyi Brüksel'de bir araya gelecek.
19 Mart:
- Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.
20 Mart:
- Hollanda'da eyalet seçimleri yapılacak.
21 Mart:
- Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.
24 Mart:
- Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) Yıllık Toplantısı Washington'da düzenlenecek.
- İtalya'nın Basilicata bölgesinde bölgesel yönetim seçimleri yapılacak.
27 Mart:
- Washington ve New York'ta Müslüman Kadınlar Günü ile ilgili etkinlikler düzenlenecek.
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