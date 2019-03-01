Mart 2019 Dünya Gündemi Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi, Brüksel Suriye Konferansı ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı, mart ayında gündemin öne çıkan başlıkları oldu

ANKARA (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi, Brüksel Suriye Konferansı ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı mart ayında önemli gündem maddelerini oluşturuyor. Mart ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı başlıkları şöyle: 1 Mart: - Fransa ve Almanya ilk kez ortak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığı yapacak. - Avustralya'da üç gün sürecek Uluslararası Avalon Havacılık Fuarı düzenlenecek. 2 Mart: - Malezya'da Semenyih bölgesinde milletvekilliği ara seçimleri yapılacak. 5 Mart: - Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi ile AB Çevre Konseyi toplanacak. - İngiltere'nin başkenti Londra'da Olympia Fuar Merkezi'nde Dünya Terörle Mücadele Kongresi yapılacak. 7 Mart: - ABD Başkanı Donald Trump, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Beyaz Saray'da görüşecek. - Almanya'nın Frankfurt kentinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Toplantısı düzenlenecek. - Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplanacak. 8 Mart: - Dünyanın birçok yerinde Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 9 Mart: - Nijerya'da eyalet seçimleri yapılacak. 11 Mart: - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cibuti'ye resmi ziyarette bulunacak. - Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Strazburg'da toplanacak.

12 Mart: - Brüksel'de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak. - İki gün sürecek Brüksel Suriye Konferansı düzenlenecek. - Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Etiyopya'yı ziyaret edecek. - Londra Kitap Fuarı düzenlenecek.

13 Mart: - Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'yı ziyaret edecek. 15 Mart: - Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı düzenlenecek. 18 Mart: - AB Dışişleri Konseyi Brüksel'de bir araya gelecek. 19 Mart: - Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak. 20 Mart: - Hollanda'da eyalet seçimleri yapılacak. 21 Mart: - Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek. 24 Mart: - Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) Yıllık Toplantısı Washington'da düzenlenecek. - İtalya'nın Basilicata bölgesinde bölgesel yönetim seçimleri yapılacak. 27 Mart: - Washington ve New York'ta Müslüman Kadınlar Günü ile ilgili etkinlikler düzenlenecek.

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