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Mart 2019 Dünya Gündemi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi, Brüksel Suriye Konferansı ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı, mart ayında gündemin öne çıkan başlıkları oldu

01 Mart 2019 Cuma 09:02
Mart 2019 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi, Brüksel Suriye Konferansı ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı mart ayında önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Mart ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı başlıkları şöyle:

1 Mart:

- Fransa ve Almanya ilk kez ortak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığı yapacak.

- Avustralya'da üç gün sürecek Uluslararası Avalon Havacılık Fuarı düzenlenecek.

2 Mart:

- Malezya'da Semenyih bölgesinde milletvekilliği ara seçimleri yapılacak.

5 Mart:

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi ile AB Çevre Konseyi toplanacak.

- İngiltere'nin başkenti Londra'da Olympia Fuar Merkezi'nde Dünya Terörle Mücadele Kongresi yapılacak.

7 Mart:

- ABD Başkanı Donald Trump, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Beyaz Saray'da görüşecek.

- Almanya'nın Frankfurt kentinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Toplantısı düzenlenecek.

- Brüksel'de AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplanacak.

8 Mart:

- Dünyanın birçok yerinde Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

9 Mart:

- Nijerya'da eyalet seçimleri yapılacak.

11 Mart:

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cibuti'ye resmi ziyarette bulunacak.

- Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Strazburg'da toplanacak.

12 Mart:

- Brüksel'de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak.

- İki gün sürecek Brüksel Suriye Konferansı düzenlenecek.

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Etiyopya'yı ziyaret edecek.

- Londra Kitap Fuarı düzenlenecek.

13 Mart:

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'yı ziyaret edecek.

15 Mart:

- Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı düzenlenecek.

18 Mart:

- AB Dışişleri Konseyi Brüksel'de bir araya gelecek.

19 Mart:

- Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

20 Mart:

- Hollanda'da eyalet seçimleri yapılacak.

21 Mart:

- Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

24 Mart:

- Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) Yıllık Toplantısı Washington'da düzenlenecek.

- İtalya'nın Basilicata bölgesinde bölgesel yönetim seçimleri yapılacak.

27 Mart:

- Washington ve New York'ta Müslüman Kadınlar Günü ile ilgili etkinlikler düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:02
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