0553 313 94 23

Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi

Mars'ın kuzey yarım küresindeki kraterlerde, Kızıl Gezegen'in geçmişte karmaşık bir yer altı suyu sistemine ev sahipliği yaptığını gösteren jeolojik izler tespit edildi

01 Mart 2019 Cuma 22:26
Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi

BERLİN (AA) - Gökbilimciler, Mars'ta birbiriyle bağlantılı eski yer altı göllerinin ve geniş yer altı suyu ağının varlığına dair izler bulunduğunu bildirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Mars uydularının bulgularını inceleyen gökbilimciler, sonuçları "Journal of Geophysical Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Mars kraterlerinde tespit edilen jeolojik izlerin Kızıl Gezegen'in geçmişte karmaşık bir yer altı suyu sistemine ev sahipliğini yaptığını gösterdiğini belirtti.

Uyduların çektiği yüzey görüntülerini inceleyen araştırmacılar, Mars'ın kuzey yarım küresindeki derin krater çukurlarının tabanında görülen derin olukların, havuz biçimli vadilerin ve yelpaze biçimli tortul çökeltilerin geçmişte burada yer altı göllerinin ve bunları birbirine bağlayan geniş bir yer altı suyu sisteminin olduğunun kanıtı olduğuna işaret etti.

Ayrıca Mars'ta bulunan kil gibi minerallerin ancak uzun süre suyla temas sonucu oluşabileceğine dikkati çeken araştırmacılar, bunun gezegende geçmişte büyük miktarda su bulunduğuna kanıt sayılması gerektiğini vurguladı.

Bilim adamları Mars'ta 3-4 milyar yıl önce dev bir yüzey altı okyanusu bulunduğunu ve bunun yer altı sularıyla daha küçük yer altı göllerine bağladığını düşünüyor. Mars'taki su varlığının Dünya'dakine benzer bir canlı yaşamının izlerinin araştırılması açısından ipucu sağlayabileceği düşünülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:26
  1. Mars
  2. su
  3. yeraltı gölleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mars'ta yer altı su ağının izleri keşfedildi
    1. Mars'ta yer altı su ağının izleri..
    2. Bayrampaşa’da Anadolu kadınları..
    3. Selçuk Özdağ'dan çarpıcı açıklamalar:..
    4. Meteoroloji'den iki il için kar uyarısı!
    5. Maçın ardından
    6. Galata Kulesi yeşile büründü
    7. "Irak, üçüncü ve dördüncü nesil..
    8. Binali Yıldırım'dan Çarşı açıklaması:..
    9. Geri dönüşümde hayat var
    10. AK Parti Atakum SKM’ye görkemli açılış
    11. Elektrikli bisiklet ile otomobil..
    12. Kendisine küfür eden adamı bıçakladı!
    13. Mustafa Kemal Kılıç: ”Kazanamamış..
    14. Oktay, kamyoncu esnafıyla sohbet etti
    15. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov..
    16. Hocalı katliamı anıldı
    17. Vahşet! Hamile kadın 25 yerinden..
    18. ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha..
    19. Yunanlılar itiraf etti: Türkleri dahil..
    20. Türkiye-Afganistan İttifak..
    21. AK Partili isimden dolar açıklaması: 5..
    22. Eyüp Arın: ”1 puan mağlubiyetten..
    23. Basketbol: Toplu sonuç
    24. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
    25. Erzurumspor'da Galatasaray maçı..
    26. Ersun Yanal İslam'ı kadro dışı bıraktı
    27. İstanbul’da helikopter destekli..
    28. Dogu Guta'da sivillerin kimyasal..
    29. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    30. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi