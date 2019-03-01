0553 313 94 23

'Mars'ta su bulundu' iddiası! Gökbilimciler konuştu

NASA ve ESA'nın bulgularını inceleyen gökbilimciler, Mars'ta göllerinin ve geniş yer altı suyu ağının varlığına dair izler buldu.

01 Mart 2019 Cuma 23:02
'Mars'ta su bulundu' iddiası! Gökbilimciler konuştu

Gökbilimciler, Mars'ta birbiriyle bağlantılı eski yer altı göllerinin ve geniş yer altı suyu ağının varlığına dair izler bulunduğunu bildirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Mars uydularının bulgularını inceleyen gökbilimciler, sonuçları "Journal of Geophysical Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Mars kraterlerinde tespit edilen jeolojik izlerin Kızıl Gezegen'in geçmişte karmaşık bir yer altı suyu sistemine ev sahipliğini yaptığını gösterdiğini belirtti.

Uyduların çektiği yüzey görüntülerini inceleyen araştırmacılar, Mars'ın kuzey yarım küresindeki derin krater çukurlarının tabanında görülen derin olukların, havuz biçimli vadilerin ve yelpaze biçimli tortul çökeltilerin geçmişte burada yer altı göllerinin ve bunları birbirine bağlayan geniş bir yer altı suyu sisteminin olduğunun kanıtı olduğuna işaret etti.

Su bulunduğuna kanıt mı?

Ayrıca Mars'ta bulunan kil gibi minerallerin ancak uzun süre suyla temas sonucu oluşabileceğine dikkati çeken araştırmacılar, bunun gezegende geçmişte büyük miktarda su bulunduğuna kanıt sayılması gerektiğini vurguladı.

Bilim adamları Mars'ta 3-4 milyar yıl önce dev bir yüzey altı okyanusu bulunduğunu ve bunun yer altı sularıyla daha küçük yer altı göllerine bağladığını düşünüyor. Mars'taki su varlığının Dünya'dakine benzer bir canlı yaşamının izlerinin araştırılması açısından ipucu sağlayabileceği düşünülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 23:02
  1. Mars

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Somali'de Eş Şebab'a hava saldırısı: 26 ölü
    1. ABD'den Somali'de Eş Şebab'a hava..
    2. Tebrizli taraftarlardan "Karabağ..
    3. İsmail Erdem: “Sivil toplum..
    4. Rusya Suriye’deki Rukban kampına 15..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mart 2019
    6. Çavuşoğlu açıkladı: Suriye ve Irak'ın..
    7. Artvin’de özel harekat polislerini..
    8. İsmet Yıldırım, gündüz esnafı ziyaret..
    9. Köprüler bağımlılığa dikkat çekmek..
    10. Tunceli’de Skorsky bu kez para yutan..
    11. Kastamonu’da trafik kazası: 2 yaralı
    12. Bakan Kasapoğlu, Kula’da aday tanıtım..
    13. Afganistan'da askeri üsse saldırı: Çok..
    14. 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
    15. Akşener: Bizi bir çukura itmeye..
    16. Maçın ardından
    17. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    18. Uluslararası Demokrat Birliği’nden..
    19. Maduro talimatı verdi: Venezuela..
    20. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,..
    21. Ankara’da Rumeli rüzgarı
    22. Almanya'da 'Suudi Arabistan'..
    23. "Bundan sonra siyaset iki aksta..
    24. Binali Yıldırım, üniversiteli..
    25. Alıç sirkesi nedir? Alıç sirkesinin..
    26. BM'den Bangladeş'e "Arakanlılara..
    27. Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması
    28. Bülent Korkmaz: “Hayal kırıklığına..
    29. Warmbier'in ailesinden Trump'a tepki:..
    30. Cezayir’de sivil halk polisleri korudu
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    “AK Parti yüzde 47 alsın...”
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur
    Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse CHP de artık odur