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Marshall Adaları'ndaki radyasyon oranı Çernobil'den bin kat fazla

ABD'nin geçmişte nükleer testler yaptığı Marshall Adaları'nın bazı bölgelerindeki radyasyon değerlerleri Çernobil ve Fukuşima'dan bin kat daha fazla ölçüldü

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:11
Marshall Adaları'ndaki radyasyon oranı Çernobil'den bin kat fazla

ANKARA (AA) - ABD'nin 1946-1958 yılları arasında nükleer testler yürüttüğü Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları'nın bazı alanlarında ölçülen radyasyon oranının, nükleer santral kazalarının yaşandığı Çernobil ve Fukuşima'dan daha fazla olduğu bildirildi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD'nin Columbia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, ABD hükümetinin 1946 ve 1958 yılları arasında bazı mercan adaları üzerinde 67 nükleer test yaptığı Marshall Adaları'ndaki bazı bölgelerdeki radyasyon oranının, nükleer santral kazalarının meydana geldiği Çernobil ve Fukuşima'dan bin kat daha fazla olduğu açıklandı.

Araştırmacılar, nükleer testlerin üzerinden 60 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Marshall Adaları'ndaki test yapılan 4 mercan adasındaki radyasyon oranının alarm seviyesinde olduğunu, bazı bölgelerde ölçülen değerlerin, nükleer serpintilerin yaşandığı Çernobil ve Fukuşima santrallerinin çevresinde ölçülen değerlerden 10 ila bin kat fazla olduğunu belirtti.

Marshall Adaları'ndaki Bikini adlı mercan adasında 1954 yılında yapılan "Castle Bravo" adı hidrojen bombası testinin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan bombalardan bin kat daha güçlü olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, Bikini Adası'nda tespit edilen nükleer serpintinin bölgedeki en yüksek miktar olduğunu ifade etti.

Bikini Adası'nın halkı 1946'da zorunlu yer değişimine tabi tutulmuş, 1960'lı yıllarda ABD hükümetinin adanın yerleşim için güvenli olduğunu açıklamasından sonra adaya gidenler yüksek radyasyon oranı sebebiyle yeniden göç etmek zorunda kalmışlardı. Nüfusun bir kısmı sonraki yıllarda kanser ve radyasyon kaynaklı hastalıklara yakalanmıştı.

ABD, 1946'dan 1992'ye kadar farklı yerlerde toplam bin 54 nükleer test gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:11
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