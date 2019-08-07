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Marshall Adaları'nda "dang humması" salgını

Hastalıkla mücadele için ülkede acil durum ilan edildi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:22
Marshall Adaları'nda "dang humması" salgını

MELBOURNE (AA) - Pasifik ülkesi Marshall Adaları Cumhurbaşkanı Hilda Heine, "dang humması" salgınıyla etkin mücadele için acil durum ilan etti.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, geçen hafta Ebeye Adası’nda 3 dang humması vakası tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Hilda Heine, bu kapsamda hastalıkla mücadelenin etkinleştirilmesi için acil durum ilan etti.

Buna göre, sivrisinek üreme alanları temizlenecek ve halkın virüsten korunabilmesi için medya kuruluşları aracılığıyla düzenli yayınlar yapılacak.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:22
  1. Dang humması
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