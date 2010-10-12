Marş kavgası büyüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP PM Üyesi Enver Aysever’in, “10. Yıl Marşı’nı bırakıp, 100. Yıl Marşı’nı bestelememiz lazım” şeklindeki sözleri CHP politbürosunda rahatsızlığa yol açtı.



POLİTBÜRO RAHATSIZ!



Aysever’in sözleri, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve ekibini ayağa kaldırdı. Abant’ta konuşan Önder Sav, Aysever’in sözlerini, “Bazıları haddini aşan konuşmalar yapıyor” diyerek eleştirdi. Sav, “Partinin çizgisinde değişiklik yok. Kemalist çizgimizden, ideolojimizden sapmamız, vazgeçmemiz söz konusu olamaz. Kimse altı oktan bir ikisini kıramaz, buna izin vermeyiz” dedi.



AYSEVER: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM



Yeni Akit’e konuşan CHP PM Üyesi Enver Aysever, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek “Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Sözlerimin arkasındayım” dedi.



İŞTE ÖNDER SAV’I RAHATSIZ EDEN SÖZLER...



Enver Aysever, bir gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “CHP’nin artık 10. Yıl Marşı’yla alabileceği bir yol yoktur. CHP, 100. Yıl Marşı’nı bestelemeye talip olmalıdır. Eğer Hrant Dink özgür değilse, Türkiye’de hiç kimse özgür değildir. CHP, artık bunu savunmalıdır. ‘Ne mutlu Türküm diyene’ gibi otoriter bir anlayışın dillenmiş olması, talihsizliktir. Biz ‘Ne Mutlu Türküm’ söyleminin ötesinde bir adım atmalıyız. Andımız yerine Rakel Dink’in ‘Sevgilim’ diyen mektubunu okutmalıyız. Lâiklikle ilgili bir endişemiz yok.”