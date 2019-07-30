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Mars için Türkiye'den rekor başvuru!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2020'deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada büyük ilgi çekti. Mars 2020 bileti için şimdiye kadar en çok başvuru Türkiye'den yapıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 18:26
Mars için Türkiye'den rekor başvuru!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çok konuşulacak bir programa start verdi. 2020 Mars görevi için yeni bir tanıtım kampanyası başlatan NASA, isteyenlerin adını Mars'a gönderecek.

'İsmini Mars'a Gönder' projesine katılımda bulunan ülkeler arasında Türkiye açık ara birinci sırada.

Türkiye'den yapılan başvurular TSİ 9:30'da 2 milyon 495 bini aşmış durumda. Tüm dünyadan yapılan toplam başvuru sayısı ise 7 milyon 990 bin 001.

Türkiye'den yapılan başvurular bu sayede en yakın rakibinden neredeyse 1.5 milyon fazla.

İlk sıralarda yer alan diğer ülkeler ise şöyle...

Hindistan: 1.051.259
ABD: 863.578
İran: 228.542
Çin: 216.725
İsrail: 195.166
Güney Kore: 180.896
Endonezya: 179.399
Mısır: 166.116

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:26
  1. İsmini Mars'a Gönder
  2. Mars
  3. NASA

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  • aynaayna16 dk önce
    Sosyal medya zombileri sıralaması..

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