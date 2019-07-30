Mars için Türkiye'den rekor başvuru!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çok konuşulacak bir programa start verdi. 2020 Mars görevi için yeni bir tanıtım kampanyası başlatan NASA, isteyenlerin adını Mars'a gönderecek.

'İsmini Mars'a Gönder' projesine katılımda bulunan ülkeler arasında Türkiye açık ara birinci sırada.



Türkiye'den yapılan başvurular TSİ 9:30'da 2 milyon 495 bini aşmış durumda. Tüm dünyadan yapılan toplam başvuru sayısı ise 7 milyon 990 bin 001.

Türkiye'den yapılan başvurular bu sayede en yakın rakibinden neredeyse 1.5 milyon fazla.

İlk sıralarda yer alan diğer ülkeler ise şöyle...

Hindistan: 1.051.259

ABD: 863.578

İran: 228.542

Çin: 216.725

İsrail: 195.166

Güney Kore: 180.896

Endonezya: 179.399

Mısır: 166.116