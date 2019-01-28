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Marş dinamolarından binlerce uyuşturucu hap çıktı

Hatay'da bir tırda yapılan aramada 72 marş dinamosunun içine gizlenmiş 619 bin 140 uyuşturucu hap ele geçirildi- Gözaltına alınan 8 şüphelinin evinde de 39 bin 191 uyuşturucu hap bulundu

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:16
Marş dinamolarından binlerce uyuşturucu hap çıktı

HATAY (AA) - Hatay'da bir tırda yapılan aramada 72 marş dinamosunun içine gizlenmiş 619 bin 140 uyuşturucu hap bulundu, gözaltına alınan 8 şüphelinin evinde de 39 bin 191 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, Konya'dan Hatay'a uluslararası nakliyat yapan bir firmaya ait tır içerisinde Ortadoğu ülkelerine gönderilmek üzere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alındı.

Bunun üzerine aracı takibe alan ekipler, tırı Hatay'a geldiğinde durdurarak arama yaptı.

Aramada, tırda yüklü 72 marş dinamosunun içine gizlenmiş 619 bin 140 uyuşturucu hap ele geçirildi.

- Evlerinden de binlerce hap çıktı

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalarda ise Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bu kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda M.K, O.K, M.K, Y.A, M.K, N.T. ve Suriye uyruklu H.A. ile G.H.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da 39 bin 191 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere Hatay'a getirilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 15:16
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