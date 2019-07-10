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Marmaris'ten Göbeklitepe'ye ailecek pedal çevirecekler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 4 kişilik Pekçedenöz ailesi, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye gitmek üzere bisikletle yola çıktı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:09
Marmaris'ten Göbeklitepe'ye ailecek pedal çevirecekler

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 4 kişilik Pekçedenöz ailesi, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'ye bisikletle gidecek.

Kendilerine "Küçük 1 aile" adını veren baba Rüştü (42), anne Özgür (42), çocukları Ceren (14) ve Mithatcan Pekçedenöz (10), 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndan akrabaları, arkadaşları, Marmaris Belediyesi yetkilileri ve Marmaris Bisiklet Derneği üyelerince uğurlandı.

Yolculuk süresini 25-30 gün olarak planlayan Pekçedenöz ailesi, Göbeklitepe'ye varmak için bin 300 kilometre pedal çevirecek.

Tasarımcı Rüştü Pekçedenöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yolculuğa, çekirdek bir aile olarak tarihe, doğaya ve aileye dikkati çekmek için çıktıklarını söyledi.

2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edildiğini anımsatan Pekçedenöz, "Dünya tarihini değiştiren bir yere sahibiz. Bunu daha belirgin hale getirmek, kültür varlıklarını daha iyi tanıtmak adına yola çıkıyoruz. Bunu bisiklet gibi çevresel bir araçla yapmak daha heyecanlı olacak." dedi.

- Günlük 50-60 kilometre yol alacaklar

Günde 50-60 kilometre yol almayı planladıklarını ifade eden Pekçedenöz, "25-30 günlük bir yolculuk olacak. Toplam bin 300 kilometre pedal çevireceğiz. Kolay olmayacak çok sıcak olacak. Güzergah boyunca güzel insanları bekliyoruz. Şanlıurfa Haliliye Belediyesi bizi bekliyor. Elçikonağı bizi bekliyor. Güzel mesajlar alıyoruz. Biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Noter katibi Özgür Pekçedenöz de doğaya dikkati çekmek, çocuklara doğayla iç içe yaşamayı öğretmek için yola çıktıklarını söyledi.

Ceren Pekçedenöz, 3 aydır hayalini kurduğu yolculuğun keyfini yaşamaya başladığını belirtirken, ailenin en küçük ferdi Mithatcan Pekçedenöz de çok sevindiğini, bu yolculuğun unutamayacağı bir anı olacağını ifade etti.

Açıklamalarının ardından yakınlarıyla vedalaşan aile üyeleri, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda bir tur attıktan sonra Göbeklitepe yolculuğuna başladı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:09
  1. Göbeklitepe
  2. Küçük 1 aile
  3. Marmaris
  4. Rüştü Pekçedenöz
  5. Şanlıurfa

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