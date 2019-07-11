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Marmaris’teki yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi

Marmaris’te sabah saatlerinde çıkan yangın aile fertlerini korkuttu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:54
Marmaris’teki yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi

Marmaris’te sabah saatlerinde çıkan yangın aile fertlerini korkuttu. Yangına uykuda yakalanan aileyi ailenin en küçük çocuğu uyandırdı. Yangında dört daire kullanılamaz hale geldi.


Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.Armutalan Mahallesi Orgenaral Mustafa Muğlalı Caddesi’nde bulunan apartmanın çatı katında bulunan bir daireden yangın çıktı.Yangını fark eden aile durumu 112 ekiplerine bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürülen yangında 4 daire kullanılamaz hale geldi. Yangında yedi kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Yangını söndürmek için çaba sarf eden bir itfaiye eri çatıdan bir dairenin içine düştü. Hafif şekilde yaralanan itfaiye eri Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Yangının çıktığı evde bulunan ailenin en küçük ferdinin yangını görüp ailesini uyandırıp büyük bir faciayı önlediği öğrenildi. Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:54
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