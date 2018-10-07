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Marmaris'teki gizimli uçağın sırrı ortaya çıktı!

Marmaris'te günlerdir merak konusu olan gizemli uçakla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

07 Ekim 2018 Pazar 08:34
Marmaris'teki gizimli uçağın sırrı ortaya çıktı!

Esrarengiz bir uçak günlerdir Marmaris'in üzerinde uçuyor. HAliyle Marmaris de bu uçağı konuşuyor. Kimileri "otel ve tatil köyü için yeni araziler aranıyor" derken kimilere de “Marmaris ve çevresinde çok büyük bir deprem olacakmış. Onun için çalışma yapılıyor” iddiasını gündeme getiriyor. Son iddia ise Hürriyeyet yazarı Fatih Çekirge'den geldi. O sismik arama uçağı Akın İpek'in sakladığına inanılan FETÖ'e ait 20 ton altını arıyor olabilir...

SİSMİK ARAŞTIRMA UÇAĞI... "Uçak özellikle Hisarönü Körfezi’nde, Turgut ve Orhaniye koyları üzerinde uçuyor" bilgisini paylaşan Fatih Çekirge, Türk havacılığının en önemli hocalarından Erdoğan Menekşe’ye o uçağı sordu. O uçakların sismik araştırmalar için kullanıldığını belirten Menekşe, uçağın araştırmayı nasıl yaptığını sordu.

YERALTINDAKİ MADENLERİ TESPİT EDER... "O uçak aşağı sinyal gönderir, sonra gelen karşılıktan yeraltının fotoğrafını çıkarır... Sürekli olarak bir rotada daireler çizer... Yeraltındaki madenleri tespit eder..." diyen Erdoğan Menekşe, “Zaten uçağın mekik dokuduğu alan notamlanmış... Yani uçuşa yasak bölge ilan edilmiş...” bilgisini paylaştı. 

AKIN İPEK'İN 20 TON ALTINI GÖKYÜZÜNDEN ARANIYOR... Sabah gazetesi 2016 yılında yaptığı “FETÖ’cü Akın İpek’in oteli ve çevresinde FETÖ’nün kaçırdığı altın aranıyor...” haberini anlatan Fatih Çekirge, "Erdoğan Hoca’nın anlattıklarıyla uçağın rotasını ve Sabah haberini birleştirince ortaya şu çıktı...

"Akın İpek’e ait Angel Oteli tam uçağın sürekli mekik dokuduğu Turgut Koyu’nda... Belli ki FETÖ’nün altınları üzerine yeni gelişmeler var... Akın İpek’in altın madenleri işlettiği de düşünülürse, olay tahminlerin de üzerine çıkıyor. Rivayet odur ki... 20 ton civarında bir altın... Gökyüzünden sismik olarak aranıyor..." 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 08:34
  1. Fatih Çekirge
  2. FETÖ
  3. Marmaris
  4. Akın İpek

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