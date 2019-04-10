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Marmaris’te Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yılı kutlandı

Marmaris’te Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:11
Marmaris’te Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yılı kutlandı

Marmaris’te Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yılı düzenlenen törenle kutlandı.


Marmaris’te Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yılı düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Meydanı’nda yapılması planlanan tören yağışlı hava nedeniyle Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapıldı. Törene Kaymakam Celalettin Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Emniyet Müdürü Metin Ercan, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını Kaymakam Celalettin Yüksel yaptı. Emniyet mensuplarının kuruluş yıldönümünü kutlayan Yüksel, “Emniyet Teşkilatımız ülkemizin en köklü kuruluşlarından birisidir. Teşkilatımızın en önemli görevi yurtiçinde dirlik, düzenini ve güvenliğini sağlamak, kanun hakimiyetini temin etmektir. Teşkilatımız yedi yirmi dört görev başında olan nadir kuruluşlarımızdan biridir. Tatili, bayramı, gecesi ve gündüz olmak üzere fedakar bir şekilde görevlerini yerine getiriler. Teşkilatımızda görev başında şehit olan mensuplarını ve en son 15 Temmuz şehidimiz, kadrolu personelimiz Nedip Cengiz Eker’i de rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” dedi.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan yaptı. Teşkilatın görev başındayken hayatını kaybeden şehitlerini rahmetle anan Ercan, “Emniyet Teşkilatı olarak toplumda huzur ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli görevleri üstlenmiş bulunmaktayız. Şanla, şerefle yazdığı 173 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, 174’üncü kuruluş yılına girerken suç ve suçlularla mücadele sırasında gücünü halktan ve kanunlardan alarak gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görevini ifa etmektedir“ dedi.


Konuşmaların ardından, polis konulu şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinlik pasta kesiminden sonra, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:11
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