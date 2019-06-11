0553 313 94 23

Marmaris’te turistler yağmura hazırlıksız yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, turistler aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanınca sahiller kısa sürede boşaldı.

11 Haziran 2019 Salı 17:12
Marmaris’te turistler yağmura hazırlıksız yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, turistler aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanınca sahiller kısa sürede boşaldı.


Marmaris’te sıcak bir güne uyanan yerli ve yabancı turistler, sahilleri doldurdu. Kimi tatilciler denizde girip serinlerken, kimileri ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Turizm sezonunun başlarında olunmasına rağmen yoğunluğun yaşandığı Marmaris sahillerindeki kalabalık, öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağışla birlikte yerini sakinliğe bıraktı.


Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı şiddetli yağışa sahilde yakalanan turistler, hazırlıksız yakalandıkları yağmur karşısında kısa sürede sahilleri boşalttı. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından sahillerde neredeyse hiç kimse kalmazken, yağışın ardından açan güneş de sahilleri tekrar doldurmak için yeterli olmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım'dan miting iddialarına cevap!
    1. Binali Yıldırım'dan miting iddialarına..
    2. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    3. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    4. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    5. “İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres..
    6. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon..
    7. Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber..
    8. Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş..
    9. Afganistan'da mahkumlar serbest..
    10. Hayıt / iffet otu nedir? Kadın..
    11. Edirne'de 123 düzensiz göçmen..
    12. BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet..
    13. Tüketici Başvuru Merkezi’nden imar..
    14. TBMM Başkan Vekili Bilgiç Azerbaycan’da
    15. Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları..
    16. Ürdün İsrail'i "Aksa'daki..
    17. Vali Okay Memiş, “İlim, fen ve..
    18. Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde..
    19. Ordu mor-beyaz
    20. "Şu anda büyük miting programımız yok"
    21. Sıcak hava dalgası Arap ülkelerinde..
    22. Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi
    23. ’Basketbol Aracılığı ile Fırsat..
    24. Taş büyüklüğünde dolu yağdı,..
    25. Otomobil takla attı: 2 yaralı
    26. Marmaris’te turistler yağmura..
    27. Çocuklarda kaşıntı, keratokonus..
    28. Sağlık-Sen’den görevde yükselme sınav..
    29. Kaş’ta 21 kaçak göçmen yakalandı
    30. Suudi akademisyenden Erdoğan hakkında..
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!