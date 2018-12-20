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Marmaris'te şok! Klimanın içinden çıkarıldı

Muğla'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Marmaris ilçesinde, bir evin iç klima ünitesi içinde bulunan yaklaşık bir metre uzunluğunda zehirli yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı

20 Aralık 2018 Perşembe 07:06
Marmaris'te şok! Klimanın içinden çıkarıldı

Marmaris şehir merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde Haluk Şahinoğlu'nun oturduğu bir evde yılan olduğu ihbarı yapıldı.

Eve gelen itfaiye ekipleri, duvara monte edilmiş klimayı söktüğünde karşılarında yaklaşık bir metre uzunluğunda yılanla karşılaştı.

DHA'nın haberine göre; yılan çıkarma aparatıyla klimadan çıkartılan hayvan 200 metre mesafedeki ormanlık alana bırakıldı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 07:29
  1. itfaiye
  2. Muğla
  3. MARMARİS
  4. YAKALANDI
  5. yılan
  6. Klima
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