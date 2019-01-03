Marmaris'te sağanak ve rüzgar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Etkili olan yağmur nedeniyle derelerde oluşan çamurlu suyun denize dökülmesiyle sahil boyunda suyun rengi kahverengiye döndü.

Sağanak yağış ve fırtınayla birlikte ilçe genelinde bazı ağaçların dalları kırıldı, bazı ağaçlar da devrildi.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, fırtınadan zarar gören ağaçlara müdahale ederek budadı, devrilen bazı ağaçlar da vinç yardımıyla kaldırılabildi.

Öte yandan, hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede, hızı saatte 70 kilometreyi bulan ve güneybatıdan esen rüzgarı fırsat bilen adrenalin tutkunları da rüzgar sörfü yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede sağanak ve rüzgarın yarın da etkili olacağını bildirdi.