Marmaris’te resmi bayramlaşma töreni yapıldı Marmaris’te Ramazan Bayramı münasebetiyle Kaymakamlığın ev sahipliğinde bayramlaşma töreni yapıldı.

Marmaris’te Ramazan Bayramı münasebetiyle Kaymakamlığın ev sahipliğinde bayramlaşma töreni yapıldı.

Bayramlaşmanın ilk adresi Siteler Mahallesi’nde bulunan öğretmenevioldu. Buradaki kutlama programına Kaymakam Celalettin Yüksel, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyelerinin katıldığı bayramlaşma, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Marmaris Huzurevi ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’nda devam etti.

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