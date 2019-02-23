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Marmaris’te korkutan yangın

Marmaris’te bir otelin çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:41
Marmaris’te korkutan yangın

Marmaris’te bir otelin çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangında otelin çatısında maddi hasar oluştu.


Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde bulunan bir apart otelinçatı izolasyon çalışması esnasındayangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 10 metrekare alan zarar gördü.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:41
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