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Marmaris'te İngilizlerin rezaleti! Kadın turisti hastanelik etti!

Turizm merkezi Marmaris'te İngiliz bir erkeğin İngiliz bir kadını tecavüz etmeye çalışıp işkence yapması, İngiltere’de manşet oldu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:26
Marmaris'te İngilizlerin rezaleti! Kadın turisti hastanelik etti!

35 yaşındaki Emma Higginson, Marmaris İçmeler'de yaşayan arkadaşı Lauren Jane Russel'ın evine tatil için geldi.

Gece dışarı çıkan iki kadın, alkollü bir mekanda Declan Tyrone Marshall adlı bir İngiliz erkekle tanıştı.

Gece Russel'ın evine geçen üç İngilizden Marshall salondaki kanepede uyudu, kadınlar ise kendi odalarında.

Sabaha karşı arkadaşı Emma'nın odasından sesler duyan ev sahibesi Lauren Jane Russel, içeri girdiğinde gözlerine inanamadı. Kanlar içindeki arkadaşını baygın halde bulan kadın, hemen ambulans çağırdı.

Hastaneye kaldırılan kadının fotoğraflarını, İngiliz medyası manşetten verdi. Görüntülerde gördüğü şiddetten yüzü dağılmış Emma Higginson'ın alnındaki derin yaralar dikkat çekiyor. Ayrıca yatak ve balkonun kanlar içinde kaldığı görülüyor.

The Sun gazetesi, saldırganın İngiltere'deki polis kaydında yer alan fotoğrafına da sayfalarında yer verdi.

HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Demirören Haber Ajansı, taburcu edilen kadının evde tekrar fenalaşması üzerine yeniden hastaneye getirildiğini, beyin kanaması ihtimaline karşı gözlem altında tutulduğunu bildiriyor.

Higginson, polise verdiği ifadede " Beni taciz etti. Bu sırada uyanmam üzerine, odamdan uzaklaştırmak istedim. Öfkelenip, yüzüme yumruk attı, diz kapağı ile defalarca vurup, kaçtı. Bayılmışım" dedi.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkıp saldırganı kaldığı otelde ertesi gün yakaladı.

İngiliz basını, uyuşturucu satma suçundan cezaevinde tutulan Marshall'ın, bir haftalık izin alıp Marmaris'e geldiğini aktarıyor.

VALİLİKTEN AVUKAT DESTEĞİ

Marmaris'te tutuklanan saldırgan, Muğla E Tipi Cezaevi'ne konuldu. Kurbanın ailesine destek veren Muğla Valiliği, ücretsiz avukat tutacak.

Emma Higginson'ın ailesi, olayı duyunca apar topar Marmaris'e geldi. Anne Dona Newman ile kurbanın kardeşi Amy Nweman, hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. Dona Newman, "Bir insan, başka bir insanı bu şekilde darbedip, çekip, gidemez. Bu kişi, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş. İnsanlık dışı bir durum. Şu an tek düşündüğüm, kızımın iyileşmesi, durumu çok kötü" dedi.

Amy Newman da, "Söyleyecek söz bulamıyorum" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:26
  1. Muğla
  2. Marmaris
  3. ingiliz turist
  4. taciz
  5. Dayak

YORUM YAZ

  • maraşlı ökkeşmaraşlı ökkeş22 dk önce
    Yoldan geçeni eve alırsan olacağı budur.
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