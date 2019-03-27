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Marmaris’te hırsızlık zanlısı tutuklandı

Marmaris’te bir boş binanın klima ve elektrik sistemlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi zanlı tutuklandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 22:02
Marmaris’te hırsızlık zanlısı tutuklandı

Marmaris’te bir boş binanın klima ve elektrik sistemlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi zanlı tutuklandı.


Marmaris’te polise Çıldır Mahallesi’nde daha önce özel hastane olarak kullanılan 4 katlı boş binadan klima, elektrik sistemleri, kablolar ve muslukların çalındığı ihbarı yapıldı. Diğer malzemelerin de çalınması ihtimalini değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bina çevresinde pusu kurdu. Ekipler, ihbardan 4 gün sonra binaya giren Ş. S’yi (30) gözaltına aldı. Ş.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş. S’nin, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:02
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