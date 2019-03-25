Marmaris'te havadan trafik denetimi! 17 sürücüye ceza kesildi Marmaris'te, jandarma ekiplerince havadan helikopter ve drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.

Marmaris Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 12.00'de, Hisarönü ve Bozburun mahalleleri arasındaki 63 kilometrelik yolda; 3 trafik, 2 asayiş, 1 motorlu asayiş timiyle denetim yaptı. Denetime, helikopter ve drone ile havadan destek verildi. Denetimde, 200 araç kontrol edilirken, trafik kuralı ihlali yaptığı havadan tespit edilen 17 sürücüye toplam 1800 liralık para cezası kesildi. Denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği belirtildi.

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