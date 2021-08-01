Marmaris’te hangi otelde patlama oldu? Otel patlamasında ölen var mı?

Son dakika haberi… Marmaris’te meydana gelen orman yangını diğer illerdeki yangınlar gibi Türkiye’nin ciğerlerini yaktı. Marmaris’te orman yangınında sonra şimdi de bir otelde patlama geldiği son dakika haberlerine geçiyor. Peki Marmaris’te otelde patlama mı lodu? Marmaris’te hangi otelde patlama oldu? Marmaris’te otel patlamasında ölen var mı?