Marmaris’te hangi otelde patlama oldu? Otel patlamasında ölen var mı?
Son dakika haberi… Marmaris’te meydana gelen orman yangını diğer illerdeki yangınlar gibi Türkiye’nin ciğerlerini yaktı. Marmaris’te orman yangınında sonra şimdi de bir otelde patlama geldiği son dakika haberlerine geçiyor. Peki Marmaris’te otelde patlama mı lodu? Marmaris’te hangi otelde patlama oldu? Marmaris’te otel patlamasında ölen var mı?
Gelen son dakika haberine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç beldesinde Alya adlı otelde patlama meydana geldiği iddia edildi. Yüzlerce tatilcinin kaldığı Alya Otel'de patlama yaşandı. Sosay medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda patlamada hayatını kaybedenelrin olduğunu iddia ederek "Turunç Otel girişinde Alya otelde patlama olmuş ölüler var. Yol kapandı ve denizden tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.