Marmaris’te çocuklara sportif yetenek taraması yapıldı Marmaris’te çocuklara yönelik spora yönlendirme projesi kapsamındaki sportif yetenek taraması yapıldı.

Marmaris’te çocuklara yönelik spora yönlendirme projesi kapsamındaki sportif yetenek taraması yapıldı. Projeye 7-12 yaş arası 350 çocuk başvurdu.

Marmaris’te, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Üniversitesi ve Marmaris Belediyesi işbirliğiyle çocuklara yönelik spora yönlendirme projesi kapsamındaki sportif yetenek taraması bugün başladı. Projeye 7 - 12 yaş arası 350 çocuk başvurdu.Spora başlama yaşında bulunan sportif yeteneğe sahip çocukların bilimsel yöntemlerle tespit edilerek, kendileri için doğru branşlara yönlendirilmeleri amacıyla başlatılan proje başvuruların tamamlanmasının ardından bugün başladı. Muğla Üniversitesi tarafından görevlendirilen eğitmenler Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu’nda çocukları çeşitli testlere ve ölçümlere tabi tuttu. Değerlendirmeler sonrasında başvuruda bulunan çocuklara ve velilerine çocukların genel spor eğilimleri ile ilgili bilgilendirme yapılacak.

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