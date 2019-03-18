Marmaris’te cinayet

Marmaris’te bir şahıs, ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Kaçan zanlı, polisin sıkı takibiyle yakalandı.

Olay, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. E.Ç. adlı şahıs, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi M.Ç.’nin sevgilisi olduğu iddia edilen 43 yaşındaki Ünal Bozyiğit’i öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Armutalan Mahallesi’ndeki bir restoranda işletmenin müşterileri ve personelinin gözleri önünde yaşandı. Aşırı alkollü olduğu gözlenen E.Ç., restorandan içeri girip, eşi M.Ç.’nin karşısında oturan Ünal Bozyiğit’in sırtına yanında getirdiği ekmek bıçağını sapladı ve olay yerinden kaçtı.

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Bozyiğit, hastaneye kaldırıldı.

Kuaför olduğu öğrenilen Bozyiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.Ç. ise gecenin ilerleyen saatlerinde polis tarafından yakalandı, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı.