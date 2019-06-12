Marmaris’te 6 bin 980 şişe kaçak ve sahte alkol yakalandı

Turizm sezonu öncesi Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin kaçak ve sahte alkol denetimleri sürüyor. Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir işyerinde yapılan denetimde tek seferde Muğla’da alınan en yüksek kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Marmaris KOM Grup Amirliği’nin ilçe genelinde yaptığı rutin denetimlerde F.M. isimli toptan alkol satışı yapan şahsın ofisinde denetim gerçekleştirildi. Ofiste kolilenmiş vaziyette 1 litrelik şişelerde sahte-kaçak 60 şişe votka ve 50 şişe cin tespit edildi. İşletme sahibinin alkol toptancısı olması ve başka depoları da olabileceği değerlendirilerek sistem üzerinden yapılan araştırmalarda Marmaris ilçesi Beldibi mahallesinde de bir deposu daha olduğu tespit edildi.

Marmaris Cumhuriyet Savcılığından alınan arama emri sonrası depoda arama yapıldı. Aramalarda eşitli markalarda bir litrelik şişelerde sahte-kaçak 4 bin 932 şişe Votka, Bin 844 şişe Cin tespit edildi. Ofisteki alkollerle birlikte Toplamda 6 bin 890 şişe votka ve cin türevindeki sahte ve kaçak alkole sayımı yapılarakyedi emin şartlarında el konuldu.

Şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.