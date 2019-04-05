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Marmaris’te 5 Nisan Avukatlar Günü kutlamaları

Marmaris’te 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

05 Nisan 2019 Cuma 12:48
Marmaris’te 5 Nisan Avukatlar Günü kutlamaları

Marmaris’te 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Marmaris’te 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Meydanı’ndabir araya gelen yaklaşık 100 avukat, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunudu, İstiklal Marşı’nı okudu. Grup adınaMuğla Barosu Marmaris temsilcilerinden Avukat Aslıhan Ayyıldız, günün anlamına ilişkinkonuştu. Aslıhan Ayyıldız,avukatların hak ve adalet arayışlarını kendileri için değil, kendilerine başvuran halk için yaptığını vurguladı. Ayyıldız, şunları söyledi: “Bizim için özel bu günü, hepimiz ve ülkemiz için çok özel yeri olan Atamızın manevi huzurunda kutluyoruz. Bu nedenle ve öncelikle ülke topraklarını bize vatan kılan ve bu vatanda özgürce yaşamamızı sağlayan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarına , ülkemizin hukuk devleti olması yolunda katkı sunan ömürlerini bu uğurda yitiren her bir hukukçumuza saygı, minnet ve rahmet sunuyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Böylesi özel günlerde, genellikle mesleğin her geçen gün derinleşen sorunlarından ve varsa bu sorunların çözüm yollarından bahsedilir. Aslında bu hepimiz tarafından yakinen bilinen sorun ve çözüm yollarının, basın aracılığı ile kamuoyuna aktarılması ve bir kez daha tekrarlanması demektir. Ben, bu sorunları tek tek sayıp, sizleri, zaten bildiğiniz bu sorunlarla boğmak istemiyorum. Ancak bir kez daha şunun bilinmesinde fayda görüyorum. Avukatlar, halkın adalet aramasının birincil ve en kolay erişilebilir olan yerindedir. Hukuk ve adalet arayan ilk önce ve kolaylıkla avukata ulaşır. Avukat hak ve adalet arayışını kendisi için değil, kendisine başvuran halk için yapmaktadır. Hak aramada avukatların etkin ve yetkili kılınması, bu noktadaki sorunların ortadan kaldırılması, avukat için değil, halkın adalet erişimi için gereklidir. Halkı için adalet dağıtmak arzusunda olan herkes, avukatların halk için adalet arayıcısı olduğunu bilmeli ve ona göre düzenlemeler yapmalıdır. Unutulmamalıdır ki, avukatın sesi kısılırsa, halkın nefesi kesilir"

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 12:48
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