0553 313 94 23

Marmaris'te 36 yıldır kömür yakmak yasak!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye encümenince 1983 yılında alınan kömür yakma yasağı, 36 yıldır aralıksız titizlikle uygulanıyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 23:24
Marmaris'te 36 yıldır kömür yakmak yasak!

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, 1983 yılında mevcut belediyede yönetim encümen kararıyla kömür yakılmasının yasaklandığını ve bu yasağın aralıksız 36 yıldır sürdürüldüğünü söyledi.

"Hava kirliliğinin önüne geçmek için uyguluyoruz"

Marmaris yönetiminin aldığı kararı, kendilerinin de görevde bulundukları 15 yıl boyunca sürdürdüklerine dikkati çeken Acar, "Yasağın üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Marmaris çevresiyle doğasıyla çok özel bir bölge. Yeşil çamların mavi denizle kucaklaştığı böyle başka bir kent olmadığı için, hava kirliliğinin önüne geçmek için yasağı hassasiyetle sürdürüyoruz." dedi.

"Halkımıza şükran borçluyuz"

Acar, kömür yakma yasağının uygulanması için denetimlerin de kış boyunca sürdüğünü belirterek, "Marmaris çağdaş, medeni ve Avrupa kenti gibi. Halkımızın da kömür yasağının üzerinde hassasiyetle durduğunu gözlemliyoruz. Temiz olan bir yeri kirletmek insanın içinden gelmez. Marka değeri olan Marmaris'te halkımıza şükran borçluyuz. Bu konuda çok duyarlılar. Bizlerden övgüyle bahsedilmesinde, Marmaris halkının aldığımız kararlara uyum göstermesinin katkısı büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Zabıta Müdürü Erkan Ünver de yasak denetimlerinde, halkın yasağa duyarlı olduğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 23:24
  1. Marmaris
  2. Muğla
  3. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar
  4. kömür yakma yasağı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
    1. Karaman'ın bazı ilçelerinde eğitime..
    2. Neden şişmanlıyoruz? Şişmanlamanın 5..
    3. Dakar Rallisi başladı
    4. Erdal Özyağcılar'ın oynadığı "Kral"ın..
    5. Başkan Erdoğan New York Times'a yazdı:..
    6. Marmaris'te 36 yıldır kömür yakmak..
    7. Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Michael..
    8. Canan Karatay nasıl besleniyor? Ne..
    9. Beşiktaş'ta gerilim! İki yıldız..
    10. Samsun açıklarında batan gemi
    11. Cemal Kaşıkçı suikastının baş..
    12. Magandalara müjde! Mermi fiyatlarında..
    13. Yutulan çorba" Arabaşı" nasıl yapılır?..
    14. Bitlis'te eğitime kar engeli
    15. Hamas'tan arabuluculara "İsrail'i..
    16. Asılsız ihbarlar için bakanlıktan son..
    17. Kupada da VAR sistemine geçiliyor!
    18. Fenerbahçe, iki genç oyuncusunu Yeni..
    19. Roma döneminden kalma surlara tepki..
    20. AB utanmadan yalan söyledi:..
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..