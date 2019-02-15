Marmaris’te 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu Marmaris’te yaşayan 26 yaşındakiŞeref Dede yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Marmaris’te yaşayan 26 yaşındakiŞeref Dede yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Marmaris’te 26 yaşındaki Şeref Dede evinde ölü bulundu. Şeref Dede, bu sabah telefonlara cevap vermedi. Arkadaşları kontrol için, Dede’nin Beldibi MahallesiSanayi Sitesi’ndeki evine geldi. Kapıyı açan olmayınca arkadaşalar polise haber verildi. Eve gelen polis ekipleri,Şeref Dede’nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemelerdeDede’nin öldüğü tespit edildi.

Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Dede’nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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