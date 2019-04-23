Marmaris’te 23 Nisan coşkusu sokağa taştı

Marmaris’te 65 yaşındaki terzi Salih Yazgan’ın önderliğinde, gönüllü vatandaşlarca 105 Sokak’ta düzenlen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Marmaris’te 65 yaşındaki terzi Salih Yazgan’ın önderliğinde gönüllü vatandaşlarca 105 Sokak’ta düzenlen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. İki bin Türk Bayrağı, Atatürk posterleri ve ilkokul öğrencilerinin yaptığı bez afişlerle sokağı süslenen sokaktaki kutlamalara katılan ve sayıları bini aşan kalabalık arasında Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kamu kurumu amirleri, Ak Parti, CHP, İYİ Partive MHP’nin ilçedeki amirleri de vardı. Ressam Günseli Top’un10 küçük öğrencisinin resimlerinin de sergilendiği sokağın sahnesinde de çeşitli gösteriler sunuldu. Anaokullarının öğrencileri dans, Funda Ertürkmen ve ekibi zumba gösterileri yaparken, ‘O Ses Türkiye’ adlı yarışma programındayıldızı parlayan Yonca Poyrazoğlu , canlı performansla 4 şarkı seslendirdi. Türkiye’nin en ünlü illüzyonistlerden "Mandrake Kemal’in şovu, küçük izleyenleri tarafından şaşkınlık, heyecan ve kahkaha dolu keyifle takip edildi.Bu arada Günseli Top’un öğrencileri dileyen çocukların yüzlerini boyadı. Çocuklarasimit, meyve suyu, kek ve çikolatalı gofret ikram edildi. Yaklaşık 4 saat süren kutlamalara katılanlar zaman zaman çalan müziğe eşlik etti, hep bir ağızdan şarkılar, marşlar söyledi.

Salih Yazgan, organizasyona emeği geçen ve katılan herkese teşekkür etti. Yazgan konuşmasını şöyle sürdürdü, ““6 yıl önce başladığımızda hedefimiz sokağımızın Türkiye çapında örnek olmasını sağlamaktı. Geldiğimiz noktada bunu başardığımızı görüyoruz. Sadece Marmaris değil Türkiye’nin dört biryanından hatta yurtdışından olumlu tepkiler alıyoruz. İnşallah, bize duyulan bu ilgiyi, sevgiyi boşa çıkarmayacağız. Kimseyi rahatsız etmeden çalacağımız müzikler ve marşlar eşliğinde çocuklarımızla kutluyoruz. En büyük teşekkürü ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ediyoruz. İnşallah Marmaris’i bütün sokaklarına bu coşkuyu yayacağız.”