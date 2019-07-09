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Marmarisli gazetecilere yeni basın kartları dağıtıldı

Başkanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğünün CumhurbaşkanlığıİletişimBaşkanlığına(CİB) bağlanmasının ardındanyenilenen basın kartları Marmaris’te görev yapan gazetecilere dağıtılmayabaşlandı.

09 Temmuz 2019 Salı 16:18
Marmarisli gazetecilere yeni basın kartları dağıtıldı

Başkanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğünün CumhurbaşkanlığıİletişimBaşkanlığına(CİB) bağlanmasının ardındanyenilenen basın kartları Marmaris’te görev yapan gazetecilere dağıtılmayabaşlandı. Yeni basın kartlarında turkuaz ve pembe rengi tercih edildi. Yenilenen basın kartlarında CİB logosu yer alıyor.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Muğla İl Müdürlüğü tarafında Marmaris Polis Evi’nde düzenlenen törenle Marmaris’te bulunan basın mensuplarının yeni kartları düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla İl Müdürü Sezgin Sağun ve basın mensupları katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla İl Müdürü Sezgin Sağun yoğunluk nedeniyleCİB kartlarıngeç dağıtıldığını söyledi.Cumhurbaşkanı elektronikyazışma programıyenilenmesiyle Cumhurbaşkanı ile uzaktan iletişim kurularak daha hızlı iletişim sağlanacağınıifade etti.Yeni sisteme geçilerekDaire Başkanlığı adı altındaKamu Diploması veHalka İlişkilerkurumlar kuruldu.Sezgin Sağun” İletişim Başkanlığı olarakAnadolu Ajansı,TRT, Basın İlan Kurumu bütün iletişim alanları hak sahibi olarak önümüzde mevzuat değişiklerinden sonrabizim başkanlığımıza döneceğini düşünüyorum.İl Müdürlüğü olarak da Aydın, Denizli ve Muğla’da bizim sorumluluk alanımızdaydı. Bundan sonrada bu üç ilimizi yine biz 35 personel ile devam ettireceğiz. Personel sayımız böylece artmış oldu. Bundan söyle bölge müdürlüğüne dönüşüyoruz. Mevzuat değişikliğinden sonra il müdürlüğümüz bölge müdürlüğüne dönüşecek.Basın kartımız sarı basın kartı olarak teleffuz ediliyordu. Basın kartı yönetmeliğinde sarı ibaresi yoktu ama uzun yıllardır sarı olarak kullanıldığından dolayı hepimiz sarı basın kartı diyorduk. Bundan dolayı neden sarı değil diye eleştiriler geliyordu. Bilindiği gibi yabancı basın mensuplarına mavi basın arktı veriliyor. Avrupa Birliğineuyum sürecine göreyeni kartlarımızyeniden tasarlandı.Basın kartı olarak ilk etapta 9 bin arktın basımı yapıldı.Geçen pazartesi bize ulaştı ve bunların kayıt işlemlerini yaptık. Yeni kartları basın mensuplarımızın adresine değilde bizzat kendileriyle bir araya gelebilmek ve tanışmak için böyle bir program yapmayı uygun bulduk.Bu bölgemizde sürekli basın kartı arkadaşımızın sayısı çok fazla. Böylece sizleri de kaynaştırmak istedik. Diğer türlü birebir çok fazla birbirimizle tanışma şansımız olmuyor. Bundan dolayı geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:18
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