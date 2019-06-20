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Marmaris yangını 3 hektarda kontrol altında

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkisinde öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:54
Marmaris yangını 3 hektarda kontrol altında

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkisinde öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı.


Havanın rüzgarlı olması nedeniyle bir anda patlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale yapıldı. Bölgeye çevre illerden helikopter desteği gelirken, havadan 7 helikopter, karadan 37 arazöz, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ile yaklaşık 120 işçi söndürme çalışmasına katıldı.


Orman yangını 3 hektarda kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:54
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